Елена Воробей показала 18-летнюю наследницу: «Доченька приехала!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 287

Елена Воробей показала подросшую дочь

Елена Воробей показала 18-летнюю наследницу: «Доченька приехала!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Заслуженная артистка РФ выложила в сеть совместное фото с Софией.

Юмористка Елена Воробей нечасто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, лишь изредка приоткрывая завесу некоторых тайн. Известно, что заслуженная артистка РФ была трижды замужем официально. Ее дочь родилась в результате отношений с бизнесменом Игорем Константиновичем. Знаменитость рассказывала о женатом мужчине в интервью, называя только его имя и отчество.

На своей странице в Instagram Елена Воробей опубликовала совместный снимок с 18-летней Софией Лебенбаум (настоящая фамилия артистки — Прим.ред.).

«Доченька приехала», — прокомментировала пост знаменитость.

Instagram @vorobei_elena

Поклонники артистки тут же подметили, что мать и дочь — практически одно лицо.

«Прямо не отличишь! Стройняшечки и милашечки»;

«Видно, что дома, видно, что вместе, видно, что все хорошо, будьте счастливы!»

«У вас замечательная дочь», — прокомментировали подписчики.

Два первых брака Елены Воробей, по ее признанию, были фиктивными. Третий — по любви с актером петербургского театра «Буфф» Андреем Кислюком. Но спустя десять лет союз распался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина показала видео с трехлетним сыном от тайного любовника.

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