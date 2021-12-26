Елена Воробей показала 18-летнюю наследницу: «Доченька приехала!»
Елена Воробей показала подросшую дочь
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Заслуженная артистка РФ выложила в сеть совместное фото с Софией.
Юмористка Елена Воробей нечасто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, лишь изредка приоткрывая завесу некоторых тайн. Известно, что заслуженная артистка РФ была трижды замужем официально. Ее дочь родилась в результате отношений с бизнесменом Игорем Константиновичем. Знаменитость рассказывала о женатом мужчине в интервью, называя только его имя и отчество.
На своей странице в Instagram Елена Воробей опубликовала совместный снимок с 18-летней Софией Лебенбаум (настоящая фамилия артистки — Прим.ред.).
«Доченька приехала», — прокомментировала пост знаменитость.
Поклонники артистки тут же подметили, что мать и дочь — практически одно лицо.
«Прямо не отличишь! Стройняшечки и милашечки»;
«Видно, что дома, видно, что вместе, видно, что все хорошо, будьте счастливы!»
«У вас замечательная дочь», — прокомментировали подписчики.
Два первых брака Елены Воробей, по ее признанию, были фиктивными. Третий — по любви с актером петербургского театра «Буфф» Андреем Кислюком. Но спустя десять лет союз распался.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина показала видео с трехлетним сыном от тайного любовника.
Читайте также
85%
-0.17 82.93
-0.19
Нашли ошибку?