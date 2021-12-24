Мария Порошина показала видео с трехлетним сыном от тайного любовника

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 017

Актриса до сих пор скрывает от публики отца мальчика, отцовство которого приписывают, в том числе, женатому коллеге Ярославу Бойко.

Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Актриса Мария Порошина показала подросшего сына от таинственного возлюбленного. Маленькому Андрею — первому мальчику в многодетной семье артистки — скоро исполнится три года. На опубликованном мамой видео он с удовольствием играет со старшей сестренкой в аэротир.

Андрей появился на свет в 2019 году, о его появлении Порошина сообщила 16 января. В роддоме ее встречала мама и четыре дочери. Счастливого отца на снимке не было. И до сих пор никто не знает, кому актриса подарила наследника, пресса и поклонники только гадают.

Среди «подозреваемых» в отцовстве был, к примеру, женатый коллега Порошиной по творческому цеху Ярослав Бойко. Мама актрисы в свою очередь намекала на наличие ухажера-иностранца. Основательно к вопросу подошел только претендент на роль приходящего папы Илья Древнов — экс-супруг артистки. Он доказал в суде, что не имеет к появлению мальчика никакого отношения.

Первым супругом Марии Порошиной стал актер Гоша Куценко. У пары есть общая дочь Полина, она уже окончила театральный институт и пробует себя в кино и на сцене. В браке с Древновым родились Серафима, Аграфена и Глафира. Брак развалился в 2018 году, и малыш Андрей был записан на бывшего мужа, так как с момента развода не прошло 300 дней. Вскоре недоразумение было разрешено.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Мария Порошина назвала любимчика среди своих пятерых детей.

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