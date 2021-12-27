Разведенная Полина Гагарина переехала в дом мечты вместе с детьми

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 2 526

Певица рассказала, как теперь будут жить ее сын и дочь.

Разведенная Полина Гагарина переехала в дом мечты вместе с детьми

Фото: Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина порадовала своих фанатов новостью о том, что она вместе с детьми переехала в новый дом. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала несколько фото с дочкой.

«Мы переехали!!! В дом мечты!» — поделилась артистка.

Гагарина также написала про комнаты своих детей, в которых теперь они смогут жить отдельно друг от друга. При этом спальня дочери Мии будет находиться через комнату от маминой — по соседству с комнатой брата, — и ей надо будет привыкнуть.

Instagram @gagara1987

Поклонники обрадовались новости о переезде Полины Гагариной в «дом мечты». Теперь они ожидают, когда звезда в подробностях покажет интерьер дома.

«Полина, поздравляю вас с переездом. Вы очень милые с Миюшей!»

«Будет румтур?»

«С новосельем, Полина!» — поздравили в комментариях.

Гагарина воспитывает сына Андрея от актера Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова. С ним исполнительница развелась в феврале 2021 года.

Как писал 5-tv.ru, Полина Гагарина стала лучшей исполнительницей 2021 года, согласно опросу ВЦИОМ.

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