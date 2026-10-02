Корабль миссии НАСА с космонавтом из России пристыковался к МКС

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 19 0

Время перелета от Земли до станции стало рекордно быстрым для американского корабля.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Корабль миссии НАСА с космонавтом из России Тетерятниковым пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с международным экипажем миссии Crew-13, в состав которого входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Информация получена из официальной трансляции компании SpaceX.

Событие произошло в два часа пять минут ночи по московскому времени.

Время полета от момента старта до стыковки с МКС составило семь часов 55 минут. Этот показатель является рекордным для американских космических кораблей за всю историю работы МКС.

Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в США 1 октября. В составе экипажа на орбиту, помимо россиянина, отправились командир Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани, а также специалист миссии НАСА Джошуа Кутрик.

Перед космонавтами стоит задача провести эксперименты для подготовки будущих миссий к Луне и Марсу и прикладные исследования в интересах земной медицины. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, как астронавты НАСА вышли в открытый космос для ремонта оборудования МКС.

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