Покушал у бабушки: петербургский школьник госпитализирован с разрывом кишки

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 2 544

Не секрет, бабушки любят кормить своих внуков, но иногда это приводит к печальным последствиям. Ребенок едва не лишился жизни, пообедав у бабушки.

Покушал у бабушки: петербургский школьник госпитализирован с разрывом кишки

Фото: depositphotos / halfpoint

Петербургского школьника госпитализировали в тяжелом состоянии с разрывом кишки и острым перитонитом — восьмиклассник пожаловался своей бабушке на острые боли в животе. Бабушка сразу рассказала об этом своей дочери, маме ребенка — та не стала ждать, пока «пройдет само» и обратилась к врачам.

Разрыв сигмовидной кишки случился из-за переедания — мать мальчика самостоятельно доставила своего сына в детскую городскую больницу. Неудивительно — сама мать является медиком, а отчим парня работает водителем скорой.

Из больницы его доставляли уже на скорой помощи — в педиатрический институт. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает — но в еде он теперь точно будет более осторожен.

А ведь впереди Новый год — время застолья и веселья. Не стоит забывать, что за один прием пищи человек может съесть всего один килограмм еды — 5-tv.ru недавно приводил советы диетолога, объяснившего, сколько можно съесть в новогоднюю ночь.

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