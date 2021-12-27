Матвиенко призвала проработать вопрос о включении частных клиник в систему ОМС

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 2 762

Спикер Совфеда отметила положительный опыт частного бизнеса, который активно вкладывается в улучшение здравоохранения в РФ.

Матвиенко призвала проработать вопрос о включении частных клиник в систему ОМС

Фото: depositphotos / AndrewLozovyi

Следует продумать условия для включения частных медицинских клиник в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое заявление сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

Глава Совфеда похвалила опыт частного бизнеса, который не выводит свои средства в заграничные офшоры, а развивает здравоохранения внутри своей страны.

«Что можно поддерживать и нужно поддерживать всячески, но создавать условия для развития частных клиник», — сказала она.

Спикер признала, что на сегодняшний день российское законодательство не дает возможности и гарантий для работы частным клиникам в полную силу работать по полисам ОМС.

«Так устроена система здравоохранения, что пока таких благоприятных условий для дальнейшего развития частного сектора здравоохранения и вложений частных инвестиций нет. Над этим мы тоже должны подумать», — цитирует политика РИА Новости.

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