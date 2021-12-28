Добро пожаловать в Матрицу: гороскоп от нейросети на 2022 год для всех знаков зодиака

Технологии неустанно проникают в нашу повседневную жизнь. Еще до распространения интернета вся массовая культура была захвачена мечтаниями о высокотехнологической науке. Фильмы, книги и газеты рассказывали о невероятных инновациях, однако теперь это не просто мечты, ведь технологии достигли такого уровня, что могут сами, без участия человека, составлять гороскопы. С помощью нейросети «Балабобы» от Яндекса 5-tv.ru составил гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиакального круга.

Овен

21 марта — 20 апреля

В 2022 году у вас будет много возможностей для изменения своей жизни. Если вы будете принимать правильные решения, то сможете воплотить свои мечты в реальность.

Вы будете очень энергичны, поэтому сможете много работать и добиваться желаемых результатов. Вы получите хороший доход, благодаря которому сможете жить, не заботясь о деньгах.

С 1 января 2022 года вы почувствуете, что вы находитесь на вершине мира. Вы будете наслаждаться изобилием любви, денег и удовольствия.

В течение всего года ваш потенциал будет очень велик, и вы сможете использовать его в полной мере. У вас будет много возможностей для того, чтобы стать более счастливыми и успешными. Вам нужно только не упустить свой шанс.

Телец

21 апреля — 21 мая

Тельцы смогут продвинуться по карьерной лестнице, только если найдут себе ментора. Он будет направлять их во всех рабочих процессах. Тельцам стоит прокачать сои навыки «ненасильственного общения», чтобы наставления ментора были гораздо эффективнее. Не реагируйте ни на какие манипуляции.

Однако если Тельцы не захотят менять работу, то им придется зарабатывать с помощью секса. В личной жизни они не будут иметь успеха, так как из-за вымотанности не смогут флиртовать и знакомиться. Тем не менее, если вы будете честны со своим партерном, то возможно ваш союз и будет успешен в 2022 году.

Близнецы

22 мая — 21 июня

В 2022 году этому знаку стоит серьезно подумать о карьере дизайнера виртуальных миров. Все виртуальные звезды сойдутся, чтобы сделать Близнецов успешными именно в этой сфере.

Вы легко сможете создать мир, в котором станете настоящими божествами. Этот мир будет населен невероятными персонажами и магией. Представители знака получат настоящий успех и признание после завершения своей работы.

На протяжении всего года все будет складываться как нельзя лучше. Кроме того Близнецы будут пользоваться успехом у противоположного пола. Это поможет им не только улучшить свое материальное положение, но и приобрести новых влиятельных друзей.

В начале года не стоит ставить перед собой слишком большие цели. Лучше всего сосредоточится на решении небольших задач. Так, Близнецы смогут быстро добиться успеха.

Рак

22 июня — 22 июля

В предстоящем году Раки осуществят свою мечту — их хобби станет приносить деньги. И не просто какую-то незначительную сумму — оно станет их основным доходом. Аналитики рынка труда выявили закономерность среди бизнесменов, которые зарабатывают на своих увлечениях.

Оказалось, предприниматели из Норвегии, Дании, Швеции и Канады получают около одной тысячи долларов (больше 73,5 тысячи рублей), занимаясь своим хобби всего раз в неделю. Можно открыть раковую ферму и зарабатывать на любителях жареных раков.

В 2022 году Раки смогут открыть в себе новые таланты, которые помогут добиться успеха в профессиональной сфере. Однако, для этого придется приложить немало усилий. Особенно, если вы давно планировали сменить направление деятельности, то сейчас самое время сделать это.

Раки, рожденные в год Змеи, Кролика, Дракона, Козы, Лошади и Тигра в 2022 году будут стремиться к карьерному росту. Вы сможете показать себя с лучшей стороны, поэтому начальство заметит ваши старания.

Лев

23 июля — 21 августа

В год Голубого Тигра, Львы будут пребывать в состоянии эйфории, ощущая себя баловнями судьбы. Все начинания будут увенчаны успехом. Вы станете лидерами и душой компании, а люди будут тянуться к вам за советом.

Львам рекомендуется не упускать из виду тех, кто находится рядом, не исключено, что именно в этот период вы встретите свою любовь, которую не сразу разглядите. Однако, если вы проявите бдительность, то сможете разглядеть в партнере все положительные черты характера.

Гордым Львам стоит обратиться к карьере креативного лидера. Благодаря этому вы сможете получить долгожданный финансовый и карьерный рост, а также стать самыми популярными в мире. Львы по своей натуре прирожденные лидеры и до последнего готовы отстаивать свою точку зрения, однако для достижения этой цели они применяют не только слова, но и кулаки.

Благодаря своей энергичности Львы в 2022 году станут успешными в спорте. Представителям этого знака зодиака прекрасно подойдут командные виды спорта такие как хоккей, регби или бейсбол.

Дева

22 августа — 23 сентября

2022 год — прекрасная пора, чтобы заняться урбанисткой. В конце 2022 года многие мегаполисы будут переполнены роботами, занимающимися доставкой, уборкой, сервисом и другими услугами. В это непростое время многие станут безработными, но только не Девы.

А чтобы роботы не заменили абсолютно всех людей на рабочих местах, Девам придется хорошенько побороться со своей прокрастинацией. Да и вообще весь мир должен работать в семь раз эффективнее, чтобы поддерживать работоспособность роботов.

В целом для представителей знака Девы 2022 году станет временем перемен. Причем кардинальных. Вас ждет переломный момент в карьере или в личной жизни. Вы можете сменить место жительства, перейти на новую работу, начать новый бизнес. Возможно, вы отправитесь на поиски своего места под солнцем.

У вас появится много новых знакомств. Не исключено, что вы встретите человека, который станет для вас настоящей любовью. Он сможет стать тем, кто сделает вас по-настоящему счастливым.

Весы

24 сентября — 23 октября

Весам стоит в 2022 году обратится к профессии онлайн-терапевта. А если вы ежедневно проводите много времени в интернете, то эта работа определенно вам подойдет. Благодаря своей интуиции и чувственности представители этого знака легко помогут своим клиентам справиться со стрессом из-за эпидемии коронавируса. Ведь многие из них боятся покинуть свое жилище в это непростое время. Однако Весам не стоит относиться к этому занятию как к «работе». Отнеситесь к новой профессии как к приключению.

В то же время 2022 году Весам предстоит столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Вы будете чувствовать себя одиноким и никому не нужным. Вам будет казаться, что вас никто не понимает. Однако не стоит расстраиваться по этому поводу. Просто в этот период вам нужно будет пересмотреть свои взгляды на отношения. Не нужно никого обижать, даже если вы считаете, что человек этого заслуживает. Ведь вы не знаете, какие испытания приготовила вам судьба.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Скорпионам в 2022 году предстоит уйти из душного офиса и заняться гиг-карьерой на фрилансе. Тогда через 40 лет вы вероятно будете получать в семь раз больше представителей других знаков. Благодаря современным технологиям вы будете на связи с заказчиками в любой точке мира. У вас даже получится зарабатывать на фото- и видеосъемке. Однако Скорпионам стоит быть осторожными с социальными сетями, ведь там заказчики смогут увидеть вас с другой стороны. И не всегда с хорошей.

В то же время конкретно в грядущем году Скорпионы могут столкнуться с трудностями в профессиональной сфере. Чтобы избежать проблем, необходимо проявить сдержанность и терпение. Не стоит вступать в конфликты и принимать поспешные решения.

Скорпионы, которые уже давно строят карьеру, и не хотят менять специальность, вполне смогут добиться повышения. Благодаря этому у этих представителей знака появится возможность укрепить позиции в компании и улучшить материальное положение.

Стрелец

23 ноября — 22 декабря

Стрельцы будут успешны в создании онлайн-курсов. Эта ниша приносит неплохой доход, но, к сожалению, в ней трудно найти заказчиков. Однако с должными усилиями вам улыбнется удача, поэтому не стоит отчаиваться, нужно наоборот приложить все усилия для работы в новой сфере. Для создания качественных проектов используйте интеллект-карты, которые помогут сделать ваш продукт качественнее и презентабельнее.

Если же вы останетесь в офисе, то не ждите от судьбы карьерных высот, даже наоборот — ваш заработок может сократиться. Впрочем ваш финансовый успех будет зависеть от сообразительности. Не стоит тратить деньги на ненужные вещи. И старайтесь не терять самообладания.

В 2022 году Стрельцы будут много времени проводить с семьей, а также заниматься любимым делом, в целом — наслаждаться жизнью. Но, если вы пока одиноки, то в этом году, наконец, встретите человека, который вам понравится.

Козерог

23 декабря — 20 января

Козерогам стоит освоить профессию координатора роботов. Именно эти люди будут составлять программы для машин. Козерогам же удастся добиться настоящих вершин на этом поприще. Однако им не стоит сильно отдаляться от процесса программирования, ведь роботы будут вести себя именно так, как задумают Козероги. Поскольку в будущем роботы заменять большую часть рабочей силы людей, то представители этого знака будут иметь огромное влияние на всю индустрию робототехники.

Для достижения успеха в своих делах Козерогам понадобится ежедневник. В нем можно расписать все дела на ближайшее время. Астрологи считают этот знак самым дисциплинированным, поэтому Козероги всегда доводят свои дела до совершенства, однако они могут «запустить» свое здоровье. Стоит озаботится о нем уже сейчас, ведь в ближайшие несколько лет их постигнет новая болезнь.

В 2022 году Козероги будут стараться изо всех сил, стараясь улучшить свою карьеру. Однако, несмотря на усилия, они не смогут избежать проблем, которые будут возникать в течение года. Некоторые Козероги могут быть заняты в делах, связанных с недвижимостью и финансами. Возможно, это будет связано с покупкой дома или другой недвижимости. Это также может быть связано с переездом или переездом в другую страну.

Водолей

21 января — 19 февраля

В 2022 году нейросеть советуют Водолеям стать спортивными программистами. Эти специалисты каждый день улучшают алгоритмы роботов, именно поэтому искусственный интеллект начал побеждать в спорте именитых чемпионов. К 2038-му году они смогут создать искусственную личность, которая будет использована для работы в полиции.

В своей профессии спортивным программистам поможет прокачка стратегического мышления. Благодаря ему специалист сможет более эффективно и быстро принимать решения и реагировать на изменения алгоритмов.

Как и любой другой знак, Водолей в 2022 году будет сталкиваться с новыми испытаниями судьбы. Однако, не стоит переживать, ведь все эти сложности будут только закалять характер. Это поможет становиться более смелым и смелым.

В целом, год будет довольно удачным и плодотворным. Водолей будет полон сил и энергии, которые помогут ему достигать новых высот.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Самый лучший период для открытия бизнеса — 2022-й. В предстоящем году будет очень много удачных возможностей для этого. Главное — вовремя увидеть их и использовать. Грядущий год Голубого Тигра исполнит все заветные мечты Рыб. Даже на личном фронте им сулит успех. После стольких лет поисков представители знака найдут свою истинную любовь.

В целом, Рыбы, в 2022 году вы будете очень популярны. Вы станете любимчиками начальства, и вам будут поручать самые сложные проекты. Однако будьте осторожны: не слишком хвастайтесь своим успехом.

В финансовой сфере у Рыб вероятны проблемы. Вам будет казаться, что деньги сами плывут к вам в руки, но на самом деле вы просто тратите их на развлечения. Если вы не научитесь контролировать свой аппетит, то окажетесь в долгах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кому из знаков зодиака повезет в любви в 2022-м.