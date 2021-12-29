Азиза нашла молодому мужу любовницу, которая родит ему ребенка: «Знакомы 14 лет»

Потенциальной биологической мамой будущего малыша певицы может стать ее давняя подруга.

Певица Азиза заявила, что подыскала для молодого супруга любовницу, которая родит ему долгожданного ребенка.

«Женщина, которая придет в мой дом, будет мудрой… Она молодая, но прошла жизненный путь и определенные испытания. Она уважает меня, ценит наши отношения. Мы знакомы с ней 14 лет», — сказала она в ток-шоу Дмитрия Борисова.

Потенциальную биологическую маму для своего ребенка Азиза тоже уже подыскала. Ею оказалась давняя приятельница певицы, которая руководит ее танцевальным ансамблем, — 36-летняя Марина Оганесян. Женщина рассказала, что с удовольствием поможет знаменитой чете, а ребенка запишет на себя. Таким образом у малыша будет сразу две мамы.

При этом знаменитость совсем не ревнует супруга к «сопернице». Она отмечает, что если муж влюбится в другую и захочет уйти, она его легко отпустит.

В этом году 57-летняя певица Азиза впервые вышла замуж. Ее избранником оказался бизнесмен по имени Александр Лортэ, который младше возлюбленной на 16 лет. Молодожены сразу решили обзавестись детьми, пробовали процедуру ЭКО, но пока все попытки тщетны.

В отчаянии артистка признавалась, что не против, если в доме появится пара молодых красавиц, которые выносят малыша. Ее даже не будет смущать факт того, что благоверный будет уединяться с молодыми красотками. Азиза вспомнила свои восточные корни, где женщины «испокон веков жили в гареме» и рожали детей — и каждая мать относилась к чужому как к своему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Азиза так и не вышла замуж за Киркорова, предсказавшего ее судьбу.