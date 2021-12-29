Тигр опустошит кошельки: Кого из знаков зодиака ждет финансовый крах в 2022-м

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 004

Некоторых представителей зодиакального круга ожидают кардинальные и неприятные перемены в денежном плане. Но, по словам астролога, больших потерь можно избежать, если проявить осторожность.

Тигр опустошит кошельки: Кого из знаков зодиака ждет финансовый крах в 2022-м

Фото: Depositphotos / Angel_Vasilev77

В преддверии Нового года многие люди анализируют прошедший период и строят планы на будущее, задумываясь о перспективах. Не только в личной жизни, но и в плане финансов. Представители каких знаков зодиака в год Голубого Водяного Тигра столкнутся с финансовыми потерями, рассказала астролога Юлия Никоева.

Козерог

Астролог предупреждает Козерогов — в 2022-м можете проиграть крупную сумму уже в январе. Или в азартные игры, или делая спортивные ставки, или на бирже. Кроме того, остаться с пустым кошельком представители этого знака зодиака могут и после романтических отношений. Потому и в феврале Козерогам придется экономить. К лету денежный вопрос не решится, а лишь усугубится. Возможно, вы лишитесь наследства, или на вас свалится крупный долг.

Рыбы

Рыбы в новом году могут потерять деньги в результате воровства или мошенничества. Причем сумма утраты будет крупной. Из-за этого к весне Рыб возможно настигнет депрессия, которая вновь усилится в апреле. Однако к лету, по словам Никоевой, ситуация улучшится. Вы захотите отдохнуть и потратить много финансов на личную жизнь. Но не торопитесь этого делать. Ведь осенью вы, скорее всего, лишитесь работы или источника дохода.

Телец

Тельцов ожидают финансовые потери на протяжении всего года: в первый месяц года из-за аварий, в феврале возможно лишение работы или прогорание проекта, а летом придется искать средства для вложения в коллективные проекты, пишет MK.RU. Однако не стоит отчаиваться, ведь как известно не в деньгах счастье. Вполне возможно вам повезет в другой сфере жизни.

Близнецы

Как и остальные вышеописанные знаки зодиака, Близнецов неприятности будут поджидать уже в начале года. По словам специалиста по трактовке информации по звездам, много денег вы потратите на личную жизнь, в тот же период представителям этого знака зодиака необходимо будет срочно вернуть долг или кредит. Кроме того, в течение 2022-го вероятны проблемы со здоровьем. Тогда вы и вспомните про растраты в начале года и подумаете, что они могли бы пригодиться сейчас. Но придется занимать. К лету финансовая сфера жизни не улучшится. Есть большой риск потерять основной источник дохода.

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