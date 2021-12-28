Отношения на грани: ТОП-3 знаков зодиака, кто рискует потерять любовь в 2022-м

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 327

Некоторых представителей астрологического круга в новом году ожидают кардинальные перемены в личной жизни.

Отношения на грани: ТОП-3 знаков зодиака, кто рискует потерять любовь в 2022-м

Фото: Depositphotos / photographee.eu

Астрологи назвали трех представителей астрологического круга, чья личная жизнь в 2022 году претерпит кардинальные изменения, если вовремя не будут приняты соответствующие меры.

Овен

Астрологи предупредили — Овнам в будущем году, вероятней всего, придется столкнуться с предательством любимого человека — изменой. Обратите внимание на отношения. Возможно, вашей второй половинке давно уже не хватает внимания, тепла, ласки. Если дорог союз с этим человеком, начните прислушиваться к партнеру и меньше заострять внимание на себе.

Весы

Такие черты характера Весов, как любвеобильность, легкомысленность и умение находить общий язык с окружающими, могут сыграть против вас. Обратите внимание на ваше отношение к партнеру. Возможно, ваше поведение не устраивает его. Астрологи рекомендуют поговорить и, наконец, выяснить, что не устраивает вторую половинку. В противном случае 2022 год окажется последним для вашего союза.

Козерог

Для Козерогов в первую очередь важна карьера, а не отношения. Потому ваш партнер может остро ощущать нехватку внимания. На этой почве возникают конфликты, ссоры и обиды. Постарайтесь уделять больше времени, интересуйтесь его жизнью, увлечениями. Конечно, если не хотите потерять отношения. И помните, нахождение в одной квартире еще не означает совместное времяпровождение.

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