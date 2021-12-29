Вирусолог не рекомендовал пить алкоголь перенесшим COVID-19: «Отложил бы на пару лет»

По словам специалиста Максима Скулачева, стоит отложить традицию выпивать на праздники на пару лет.

Традицию много выпивать во время новогодних праздников лучше отложить во время пандемии, особенно после болезни. Такой совет дал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев.

«Если прошло несколько дней после вакцинации или после болезни, нужно соблюдать осторожность. После болезни в большей степени», — рассказал специалист URA.RU.

По его словам, категорического запрета на спиртное нет, но «хорошее русское застолье» связано с рисками. Перенесенный COVID-19 их увеличивает.

«Эту традицию я бы отложил на пару лет, пока это все не закончится. А лучше вообще к ней не возвращаться», — подчеркнул эксперт.

Его поддержал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков. Он отметил, что органы здравоохранения не зря не рекомендуют злоупотреблять алкоголем, ведь многие не контролируют себя.

«Проблема в том, что у граждан РФ, не у всех, но многих, за одним вторым бокалом идет третий, четвертый и тридцать четвертый», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения Артем Хисамов назвал главные ошибки, из-за которых россияне обращаются за медпомощью в Новый год.