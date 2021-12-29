Вирусолог не рекомендовал пить алкоголь перенесшим COVID-19: «Отложил бы на пару лет»

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 2 047

Вирусолог предупредил о рисках новогодних застолий после перенесенного COVID-19

Вирусолог не рекомендовал пить алкоголь перенесшим COVID-19: «Отложил бы на пару лет»

Фото: Depositphotos / spaskov

По словам специалиста Максима Скулачева, стоит отложить традицию выпивать на праздники на пару лет.

Традицию много выпивать во время новогодних праздников лучше отложить во время пандемии, особенно после болезни. Такой совет дал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев.

«Если прошло несколько дней после вакцинации или после болезни, нужно соблюдать осторожность. После болезни в большей степени», — рассказал специалист URA.RU.

По его словам, категорического запрета на спиртное нет, но «хорошее русское застолье» связано с рисками. Перенесенный COVID-19 их увеличивает.

«Эту традицию я бы отложил на пару лет, пока это все не закончится. А лучше вообще к ней не возвращаться», — подчеркнул эксперт.

Его поддержал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков. Он отметил, что органы здравоохранения не зря не рекомендуют злоупотреблять алкоголем, ведь многие не контролируют себя.

«Проблема в том, что у граждан РФ, не у всех, но многих, за одним вторым бокалом идет третий, четвертый и тридцать четвертый», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения Артем Хисамов назвал главные ошибки, из-за которых россияне обращаются за медпомощью в Новый год.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.50
0.27 83.22
0.28
ТОП-5 знаков зодиака, которые идеально подходят друг другу в постели

Последние новости

14:01
Как успокоить питомца во время новогоднего салюта: «Обнять и погладить»
13:53
Корвет «Сообразительный» отразил ракетную атаку «противника» в условиях помех
13:50
Сочная и с брутальным вкусом: Рецепт утки с яблоками от шеф-повара Емельяненко
13:40
Закон о гражданстве РФ: что изменится?
13:29
Лазарев о вокальных данных Бузовой: «Ей не нужно называть себя певицей»
13:11
Вирусолог не рекомендовал пить алкоголь перенесшим COVID-19: «Отложил бы на пару лет»

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые идеально подходят друг другу в постели
Леденящие душу: семь кошмарных предсказаний Нострадамуса на 2022 год
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году
Почему в новогоднюю ночь нужно сыпать соль под порог

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год