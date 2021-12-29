В зоне риска: почему школьник из Дубны замерз насмерть по пути в школу

Подмосковный школьник, который замерз насмерть по пути в школу, мог страдать от недостатка витаминов и недоедания. О причинах трагедии в Дубне рассказал 5-tv.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

По словам специалиста, человек может замерзнуть и до конца этого не осознавать. Иногда включаются резервные механизмы, которые у некоторых людей очень слабые, и просто их физически может не хватить.

«Здесь мы имеем ребенка, который в принципе, как я понял из описания, из неблагополучной семьи. Вполне возможно, что он был истощен — то есть у него не было достаточного жирового запаса, подкожной жировой клетчатки и внутреннего жира, что зимой очень важно. Наверняка он испытывал дефицит витаминов, макроэлементов. Вполне возможно, что он не поел в день, когда вышел», — считает врач.

Также Жито предположил, что ребенок был одет не по сезону, в то время как зимой необходимо носить двух-, трехслойную одежду.

«Не зашел погреться именно потому, что, видимо, наступил тот момент, когда организм пытается справиться с холодом, включает все необходимые ресурсы, но, к сожалению, должным образом не ощущает этого. Организму кажется, что тепло, но на самом деле это не так это обманчивое очень впечатление», — полагает эксперт.

Ранее стало известно, что 11-летний мальчик замерз насмерть в подмосковной Дубне. Он пропал утром 27 декабря по дороге в школу. Позже его нашли мертвым. В тот день в городе температура воздуха была -11.

Известно, что ребенок учился в специализированной школе. В день исчезновения он должен был сесть в автобус социального сопровождения, чтобы добраться до школы. Однако, вероятно, мальчик перепутал автобусы и оказался в городском транспорте. На одной из остановок ребенок вышел и отправился в школу пешком. При себе у него не было ни денег, ни телефона. Камеры засняли его идущим вдоль дороги в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что семья погибшего стоит на учете в надзорных органах. В ней воспитывают еще пятерых детей. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка. Также свою проверку инициировала прокуратура.