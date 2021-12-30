Кристина Асмус после нервного срыва забрала дочку и уехала из России: «Психанула»
Кристина Асмус с дочерью уехали из России
Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin
Бывшая жена Гарика Харламова призналась, что за два последние года у нее не было ни одного выходного.
Актриса Кристина Асмус внезапно собрала вещи и уехала вместе со своей семилетней дочерью Настей в незапланированный отпуск. Причиной спонтанного поступка послужила постоянная занятность звезды сериала «Интерны».
«Я не отдыхала два года. Выходных не было столько же. <…> Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай», — поделилась артистка на своей странице в Instagarm.
Кристина Асмус призналась, что поездка даже для нее стала полной неожиданностью. Настолько, что только в аэропорту знаменитость осознала, что не забронировала места в отеле.
«Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову „выходной“», — подытожила актриса.
В ноябре бывшая жена комика Гарика Харламова несколько раз лежала в больнице: два раза с дочкой и один раз болела сама. Тогда ее сразили лихорадка и грипп, которые повлекли за собой осложнения, а после и вовсе отмену нескольких спектаклей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю из-за совета вакцинироваться.
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