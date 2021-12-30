Кристина Асмус после нервного срыва забрала дочку и уехала из России: «Психанула»

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 032

Кристина Асмус с дочерью уехали из России

Кристина Асмус после нервного срыва забрала дочку и уехала из России: «Психанула»

Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin

Бывшая жена Гарика Харламова призналась, что за два последние года у нее не было ни одного выходного.

Актриса Кристина Асмус внезапно собрала вещи и уехала вместе со своей семилетней дочерью Настей в незапланированный отпуск. Причиной спонтанного поступка послужила постоянная занятность звезды сериала «Интерны».

«Я не отдыхала два года. Выходных не было столько же. <…> Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай», — поделилась артистка на своей странице в Instagarm.

Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус призналась, что поездка даже для нее стала полной неожиданностью. Настолько, что только в аэропорту знаменитость осознала, что не забронировала места в отеле.

«Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову „выходной“», — подытожила актриса.

В ноябре бывшая жена комика Гарика Харламова несколько раз лежала в больнице: два раза с дочкой и один раз болела сама. Тогда ее сразили лихорадка и грипп, которые повлекли за собой осложнения, а после и вовсе отмену нескольких спектаклей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю из-за совета вакцинироваться.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.65
0.15 83.20
-0.02
Полная несовместимость: какие пары знаков зодиака никогда не полюбят друг...

Последние новости

12:29
Директор Хлебниковой прокомментировал информацию о выписке певицы из больницы
12:15
Немцы не хотят оплачивать транзит газа через Украину
12:01
Дуэйн Джонсон отказался от съемок «Форсажа 10» и назвал Вина Дизеля манипулятором
11:46
Охранник поликлиники брызнул в лицо газовым баллончиком 80-летней пенсионерке
11:37
Анна Калашникова показала, как веселится с предполагаемым любовником экс-жены Лепса
11:30
В России предложили возвращать до 130 тысяч при покупке авто

Сейчас читают

Умер актер из сериалов «Каменская» и «Государственная граница» Владимир Поночевный
Полная несовместимость: какие пары знаков зодиака никогда не полюбят друг друга
Вселенная отпустит вожжи! Китайский совет дня на четверг, 30 декабря
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год