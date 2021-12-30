Драмкружок, клуб по фото: Какое хобби выбрать разным знакам зодиака в 2022 году

Провести свободное время в 2022 году с пользой для тела и души, но при этом сверившись по звездам, предлагает астропсихолог Иван Буркот. Эксперт в интервью 5-tv.ru рассказал, какие хобби идеально подойдут представителям разных знаков зодиака и доставят им несказанное удовольствие.

Овен

Хозяин года Тигр намекает Овнам, что нужно двигаться в одном ритме с ним. Скорость и движение — главное в хобби 2022 года. Активному огненному знаку отлично подойдут занятия, связанные со спортом и путешествиями. Запланировать поездку лучше заранее.

Телец

В стремительный и активный год Тельцам подойдут успокаивающие и гармонизирующие увлечения. Представители этого знака смогут преуспеть в любом из перечисленных хобби, если проявят творческую жилку и не побоятся экспериментировать. Девушки-Тельцы могут увлечься рукоделием (вышивание, вязание игрушек амигуруми, скрапбукинг, декупаж, канзаши, квиллинг, картины из мозаики), а мужчинам стоит попробовать себя в новом ремесле, например, кузнечном деле.

Близнецы

У Близнецов — двойственная натура, они склонны менять свои увлечения. Характер Тигра наложит свой отпечаток на выбор хобби. Этому знаку подойдут увлечения, связанные с посещением спектаклей, концертов и различных мероприятий. Если пассивное времяпровождение вам не по душе, смело записывайтесь в драмкружок и сами выступайте на сцене: успех вам гарантирован.

Рак

Известный любитель комфорта Рак очень ценит все созданное его трудом. В обожаемом им жилище он готов постоянно создавать уют, продумывая до мелочей детали интерьера. Звезды подсказывают, что можно соединить свои наклонности и хобби и внести изменения в домашнюю обстановку, самостоятельно оформив интерьер.

depositphotos / yanlev

Лев

Блистательным Львам подойдут хобби, связанные с публичностью. Им необходимо выбирать те виды творчества, где они могут проявить свои лучшие качества и продемонстрировать незаурядность. Пение, танцы, ораторское искусство — отличное решение для тех, кто стремится быть в центре внимания.

Дева

Умиротворить уравновешенных Дев традиционно помогают различные виды рукоделия. В 2022 году им стоит основательно подойти к созданию новой интересной коллекции или пополнить существующую редкими экспонатами или предметами. Тигр будет благоволить к сооружению и обустройству эксклюзивных интерьеров.

Весы

Весы — творческие натуры, в новом году им предстоит расширить границы своих возможностей в уже существующих хобби, например, создать музыкальный шедевр или написать картину в новой технике, обратите внимание на правополушарное рисование или технику эбру, когда задуманное сначала наносится красками на воду, а затем переносится на холст.

Скорпион

Скорпион — знак, обладающий экстрасенсорными способностями, поэтому будет совершенно естественно, если вас потянет к занятиям, связанным со сверхъестественным. Лучшим хобби станут эзотерические и оккультные практики: именно в этом году вы сможете достичь в них совершенства или раскрыть неизведанные тайны.

Depositphotos / phodopus

Стрелец

Стрельцы склонны к авантюрам: им сложно усидеть на месте. Звезды рекомендуют начать с изучения культуры и географии дальних стран, а затем отправиться в путешествие: оно подарит вам незабываемые впечатления.

Козерог

Разнообразить размеренную жизнь поможет Козерогу свежий взгляд на привычные вещи, им стоит привнести в любимое дело или хобби что-то нестандартное, например, пополнить коллекцию необычными экспонатами.

Водолей

Водолеи славятся страстью к нестандартным видам отдыха, например, они с удовольствием займутся хоккеем или сноубордом. В год Тигра будет необходимо найти единомышленников по увлечению, которые будут поддерживать их, также они смогут обмениваться энергиями и наполнять друг друга.

Рыбы

Одаренным Рыбам подойдет любое творческое занятие, которое им по душе и приносит полное удовлетворение. В идеале они даже смогут сделать свое хобби профессией и добьются невероятного успеха, если подойдут к нему творчески и с душой.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, любимое занятие россиян во время новогодних каникул — преображение дома, поэтому делимся секретами, с чего начать ремонт в квартире.