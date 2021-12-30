Аналитик спрогнозировал курсы доллара и рубля на 2022 год и дал совет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 1 747

Андрей Плотников сообщил в беседе с 5-tv.ru, в какой валюте сейчас выгоднее всего хранить сбережения.

Фото, видео: Depositphotos / sdecoret; 5-tv.ru

В 2022 году доллар продолжит укрепляться по отношению к рублю, поэтому сбережения лучше хранить в диверсифицированной валютной корзине. Такой прогноз и рекомендацию дал в беседе с 5-tv.ru финансовый аналитик Андрей Плотников.

«В следующем году, где-то до апреля, возможно укрепление доллара до уровня 67-68 рублей. Это будет, скорее всего, кратковременный курс. Дальнейшие перспективы развития нашей национальной валюты неутешительные, потому что доллар все-таки укрепляется по отношению ко всей корзине мировых валют, в том числе к рублю», — говорит эксперт.

По словам Плотникова, для укрепления рубля стоимость нефти должна намного превысить 100 долларов за баррель. Только в этом случае можно ожидать, что российская валюта укрепится в районе 55-56 рублей за доллар.

«В долгосрочной перспективе я бы рекомендовал хранить деньги в диверсифицированной корзине — рубли, доллары и евро. Потому что к концу следующего года мы с вами вполне можем увидеть доллар за 77-78 рублей», — резюмирует Плотников.

Ранее в этот день доллар в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,4% и превысил 75 рублей впервые с 30 ноября текущего года. Также впервые с конца ноября курс евро превысил 85 рублей.

По курсу ЦБ РФ на данный момент стоимость доллара составляет 73,65 рубля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, власти США обсуждают план удара по крупнейшим российским банкам, если Россия вторгнется на Украину. В этом случае у граждан РФ возникнут большие сложности с обменом рублей на доллары, фунты и евро.

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