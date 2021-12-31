Дмитрий Нагиев поздравил внебрачного сына с 13-летием в эфире шоу «Голос»

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 012

Не сдержавший слез после трогательного выступления подопечного Александра Градского телеведущий впервые за долгие годы приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью.

Дмитрий Нагиев поздравил внебрачного сына с 13-летием в эфире шоу «Голос»

Фото: Instagram @nagiev.universal

Дмитрий Нагиев при всей своей популярности умудряется скрывать свою личную жизнь — немногим звездам удается подобное. Но недавно в эфире шоу «Голос» он поздравил своего сына с днем рождения — телезрители не сразу поняли, что услышали одно из редких откровений актера и телеведущего о своих внебрачных детях.

«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», — трогательно сказал Нагиев.

Публика не сразу поняла, о каком Марке идет речь — ведь сыном телеведущий парня не назвал. Но позже стало ясно, что он говорил о внебрачном сыне от Наталии Коваленко, пишет StarHit.ru.

По информации СМИ, у Нагиева есть еще дочь от Анны Спектор и, конечно, сын Кирилл от единственной официальной жены телеведущего Алисы Шер. Молодой человек и сам приобретает известность — активно выстраивает актерскую карьеру.

Финал шоу «Голос», в котором Нагиев поздравлял сына, оказался богат на события. Недавно 5-tv.ru рассказывал о том, как организаторы «оживили» для выступления Александра Градского.

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