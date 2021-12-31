Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений между Россией и США

В ходе недавнего телефонного разговора президент РФ Владимир Путин указал американскому коллеге Джо Байдену на возможность полного разрыва отношений между странами в случае введения «новых, беспрецедентных санкций». Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Во время разговора Байден сказал, что при продолжении эскалации на границе Украины Запад введет в действие «масштабные санкции» во всех сферах, включая экономическую и военную.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — уточнил Ушаков.

Такой шаг, по мнению Путина, потомки будут считать ошибочным — и лучше воздержаться от такого варианта развития событий.

«Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать», — подытожил Юрий Ушаков.

За 50 минут, что длился телефонный разговор президентов, были подняты несколько ключевых тем — официальные лица Вашингтона и Москвы описывают беседу как содержательную и серьезную. Было достигнуто взаимопонимание по некоторым вопросам, включая вопрос размещения ракетных вооружений НАТО на территории Украины.

Президенты вообще много внимания уделили вопросам безопасности — в преддверии официальной встречи по поводу контроля над вооружениями и ситуации на Украине лидеры обозначили свои позиции, чтобы иметь возможность предоставить дипломатам своих стран наиболее полные указания.

Кроме того, Путин и Байден обсудили проект документа о гарантиях безопасности для РФ — в целом, американский президент с ней согласен.

«(Владимир Путин - Прим. ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам. Но главное — нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Президент США, в принципе, с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно», — рассказал Ушаков.

Недавно 5-tv.ru рассказывал о том, что итальянский политолог Тиберио Грациани назвал значение переговоров Путина и Байдена эпохальным.