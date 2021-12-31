Международная реакция на призывы Путина к Байдену «перестать болтать»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 3 048

Президенты РФ и США провели переговоры в преддверии Нового года.

Международная реакция на призывы Путина к Байдену «перестать болтать»

Фото: www.globallookpress / White House

Зарубежные СМИ отреагировали на прошедший диалог российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, отмечая отдельные детали телефонного разговора. Беседа продлилась 50 минут.

Путин и Байден договорились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам. Речь идет о двусторонних консультациях РФ и США в Женеве, России и НАТО — в Брюсселе, и в Вене — по ОБСЕ.

О том, что президенты во время разговора не скупились на слова, отметили американской газете NY Post. Как пишет издание, беседа была посвящена продолжающейся напряженности между Россией и Украиной из-за наращивания Москвой военной мощи на границе двух стран.

Путин указал на то, что переговоры по безопасности с США «не должны перерасти в болтовню». Кроме того, Москва будет следить за тем, как будут проходить первые раунды переговоров, а после будет делать собственные выводы. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в целом в Кремле остались довольны проведенными переговорами.

«Во время телеконференции для СМИ представитель Белого дома охарактеризовал беседу как „серьезную и предметную“, но сосредоточился на том, чтобы задать тон и смысл предстоящих дипломатических встреч, а не открывать новые горизонты», — пишет The Guardian.

Это же издание отметило, что Путина сравнил нынешнюю напряженность с кубинским ракетным кризисом 1962 года времен холодной войны. Он отрицает планирование нападения на Украину.

«Обе стороны обвинили друг друга в провокациях, когда десятки тысяч российских войск были переброшены к границе с Украиной. И обе стороны использовали этот призыв, чтобы предупредить об ужасных последствиях, если нынешняя тупиковая ситуация вокруг Украины не будет разрешена», — пишет Daily Mail.

«Кремль потребовал „результатов“ в отношении своих требований „гарантий“ безопасности: переговоров по двум договорам, пересматривающим баланс безопасности Европы, которые вскоре будут обсуждаться на российско-американских переговорах 10 января в Женеве», — отметило французское издание Franceinfo.

Оно подчеркнуло, что Запад пока исключают военный ответ на возможное вторжение России. Но российский президент предостерег от масштабных санкций против Москвы.

«Россия и ее элита уже подвергаются многочисленным экономическим репрессиям из-за украинского дела и репрессий в стране, но ни одна из этих мер не изменила линию Кремля, как раз наоборот. Москва также отрицает угрозу Украине, часть территории которой она еще аннексировала, Крым, в 2014 году, и заявляет, что должна защищаться от враждебности западных жителей, которые поддерживают Киев, особенно в его конфликте с пророссийскими сепаратистами», — также пишет Franceinfo.

Ранее 5-tv.ru писал, ранее президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена имеет эпохальное значение для нового определения сфер влияния Москвы и Вашингтона.

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