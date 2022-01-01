Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай

|
Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 1 204

Известному аниматору, режиссеру и сценаристу Галине Воропай было всего 49 лет.

Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай

Фото: ВКонтакте / Галина Воропай

Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай. Известному аниматору, режиссеру и сценаристу было всего 49 лет. Она ушла из жизни еще 29 декабря 2021 года, однако о трагедии стало известно только сегодня.

Галина Воропай прежде, чем профессионально заняться созданием мультипликационных фильмов долгое время преподавала, ей даже была присвоена Высшая квалификационная категория по должности «учитель».

В 2002 году, в 30-летнем возрасте, она окончила курсы художника-аниматора и начала создавать различные мультфильмы. В числе проектов, над которыми она работала, есть такие картины как «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Смешарики. Новый сезон», «Иван Царевич и Серый Волк 2», «Три Богатыря. Ход Конем», «Иван Царевич и Серый Волк 3» и другие.

Причина смерти пока не сообщается.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.29
0.64 84.07
0.87
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 января

Последние новости

20:58
Диетолог назвала продукты, которые помогут избежать похмелья
20:43
Иммунолог Крючков назвал срок появления нового штамма коронавируса
20:26
Чем нельзя закусывать алкоголь, чтобы не было мучительно плохо
20:10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 января
19:53
Ватрушка, снегокат, санки или ледянки: что опаснее всего при катании с горок
19:34
Анна Седокова засветила округлившийся живот на видео

Сейчас читают

Анна Седокова засветила округлившийся живот на видео
Срежь сантиметры — добавь монет: астролог назвала даты денежных стрижек в январе 2022 года
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год