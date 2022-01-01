Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай. Известному аниматору, режиссеру и сценаристу было всего 49 лет. Она ушла из жизни еще 29 декабря 2021 года, однако о трагедии стало известно только сегодня.

Галина Воропай прежде, чем профессионально заняться созданием мультипликационных фильмов долгое время преподавала, ей даже была присвоена Высшая квалификационная категория по должности «учитель».

В 2002 году, в 30-летнем возрасте, она окончила курсы художника-аниматора и начала создавать различные мультфильмы. В числе проектов, над которыми она работала, есть такие картины как «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Смешарики. Новый сезон», «Иван Царевич и Серый Волк 2», «Три Богатыря. Ход Конем», «Иван Царевич и Серый Волк 3» и другие.

Причина смерти пока не сообщается.