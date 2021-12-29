Отлично смотрятся вместе: Курбана Омарова заподозрили в романе с поэтессой

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 003

Курбана Омарова заподозрили в романе с поэтессой Анной Егоян

Отлично смотрятся вместе: Курбана Омарова заподозрили в романе с поэтессой

Фото: Instagram @zimamoscow

Бывший муж Ксении Бородиной активно ищет новую любовь. Он заглянул на творческий вечер к хорошей знакомой — и породил уйму слухов о новом романе.

Личная жизнь бизнесмена Курбана Омарова оказалась на острие общественного интереса после развода с телеведущей Ксенией Бородиной. В поисках новой спутницы жизни 41-летний предприниматель отправился на шоу «Давай поженимся» и даже выбрал себе красавицу-брюнетку. Вот только пользователи сети заговорили о другой девушке, к которой Омаров может быть неравнодушен. Речь идет о поэтессе Анне Егоян.

Экс-возлюбленный Бородиной оказался почетным гостем на недавнем творческом вечере 25-летней девушки. Концертный зал он посетил в сопровождении сына и экс-супруги Аллы Воденко, с которой дружен даже после развода. О своем госте Егоян высказывалась со сцены с особыми теплом и нежностью.

«Это тот самый мужчина, с которым нам удалось записать несколько прекрасных произведений. Это Курбан Омаров — прекрасный человек! Забудьте все, что вы о нем знаете. Представьте, что он действительно открывает свое сердце, когда читает стихи. Такая удивительная вещь! Смотришь на него — он такой мужественный и сильный — и понимаешь: когда он читает стихи, то волнуется», — цитирует Егоян StarHit.ru.

 
 
 
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Публикация от Anna Egoyan • Чтец • Поэт (@egoyan_anna)

В соцсетях многие отметили, что знаменитости отлично смотрятся вместе: сильный и мужественный Омаров и хрупкая и женственная Анна. Однако сами селебрити пока не комментировали возможную романтическую связь.

С Ксенией Бородиной бизнесмен расстался летом 2021 года. Теледива подала на развод. После разрыва экс-супруги предпочитают друг с другом не общаться. Ведущая «Дома-2» признавалась, что готова поддерживать отношения с экс-возлюбленным только ради общей дочери Теоны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Бородиной «провел ночь» с Ларисой Гузеевой.

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