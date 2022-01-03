Число лидера: нумеролог рассказал о значении цифры 22
По словам Сергея Кузнецова, магическое сочетание цифр олицетворяет мощную энергию, которая будет сопровождать людей на протяжении следующих 12 месяцев.
Фото: Depositphotos / whitebarbie
С наступлением 2022 года нумерологов все больше и больше начинает привлекать это магическое сочетание цифр. И не зря, ведь они олицетворяют мощную энергию, которая будет сопровождать нас на протяжении следующих 12 месяцев. Если прошлый год разделил людей на два лагеря — привитых и непривитых, то эти 365 дней заставят людей проявить свои лидерские качества, рассказал нумеролог Сергей Кузнецов.
Значение числа «22»:
«Это будет проявляться как в личных отношениях, так и в глобальном плане. Очень вероятно, что в силу каких-то обстоятельств такой лидер проявится и в планетарном масштабе», — отметил специалист.
Он сообщил, что 22 — это число лидера, поэтому в предстоящем году, скорее всего, появится новый правитель, который возьмет ответственность за происходящее в мире. Вероятно, что это будет личность, о которой мировая общественность никогда раньше не слышала. Он проявит себя, по словам нумеролога, в феврале, июле или сентябре.
Судьба в 2022 году по дате рождения:
Кузнецов определил судьбу каждого человека по дате его рождения. Чтобы понять, что вас ждет в наступившем году необходимо «свернуть» цифры, пока не образуется однозначное число:
1 — обладателям этой цифры нужно будет больше времени уделять отдыху;
2 — в этом году такие люди должны хорошо подумать о смысле своей жизни. Им стоит определиться с делом, ради которого они пришли в этот мир и заняться им;
3 — предстоящий год будет отличной порой, чтобы ставить перед собой глобальные цели. Однако самое важное — это уделять больше времени своим родственникам;
4 — перед этими людьми остро встанет вопрос подчинения. Либо вы проявите силу духа и будете управлять ситуацией, либо проявите слабость, и она станет управлять вами;
5 — такие люди будут требовать к себе повышенного внимания;
6 — эти люди начнут искать собственную веру;
7 — все свои силы обладатели этой цифры направят на мысли о «высоком», их общение в предстоящем году тоже будет связано со сферами высшего общества.
8 — данные люди озаботятся вопросами власти;
9 — все взгляды на вопросы альтруизма, поддержки и независимости для этих людей претерпят существенные изменения. Они примут свою независимость и постепенно освободятся ото всего, что их беспокоит, отметил Кузнецов в беседе с «Вечерней Москвой».
Остается надежда, что предстоящий 2022 год благодаря силе числа лидера сможет положить конец пандемии, которая длится уже целых два года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, для людей с какими датами рождения 2022 год будет особенно тяжелым.
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