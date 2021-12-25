Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 328

По мнению специалистов, будущий год слишком богат на двойки, от которых некоторым ничего хорошего ждать не стоит.

Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

Фото: Depositphotos / Elenamer

Уходящий год был непростым для многих. Но и 2022-й будет не легче. Астролог Алла Новокрещенова и нумеролог Таша Ункель в беседе с телеканалом «360» рассказали, рожденным в какие даты и годы стоит быть максимально осторожным в будущем году, чтобы не нарваться на неприятности, а кому Голубой Водяной Тигр принесет успех.

Сложнее всего в 2022-м придется рожденным под знаком Обезьяны, Быка и Змеи. Что касается нумерологии, то опасности для всех предвещает наличие большого количества двоек в числе будущего года. Они означают неопределенность и эмоциональные качели. Число 2022 года - шестерка, она связана с покровительством Венеры, которая обещает успех далеко не во всем и не всем. 

«Однако двойки будут накладываться, и неуверенность будет как раз в этих сферах. Шестерка также сообщает о покровительстве Венеры, а большое количество двоек сообщает о присутствии Луны. Этот год подойдет больше для творчества, чем для создания семьи», — объяснила нумеролог. 

Тяжелее всего в новом году придется людям, рожденным в даты с максимальным количеством двоек — 20 и 22 февраля 2022 года. Они будут сами по себе тяжелыми, но для рожденным в это время обещают особенные проблемы. 

Однако символ года Тигр, несмотря на свою агрессивность, некоторым все же принесет много положительных моментов. Среди них, по словам нумеролога Таши Ункель, люди, рожденные под знаком Тигра, Лошади и Собаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя в 2022 году делать 12 знакам зодиака.

-13° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.19
-0.17 82.93
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:09
Киев пригрозил не признавать решения России и Запада по Украине
8:49
Что о характере человека говорит длина пальцев руки
8:38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
8:21
Три моряка пострадали в результате взрыва газа в порту Владивостока
8:16
Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым
8:00
Сергей Жорин о любви к маме, «Модном приговоре» и семейной похвале

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
Разрушают друг друга: ТОП-3 пары знаков зодиака, которые неизбежно расстанутся
Сергей Жорин: «Захожу в серьезные дела, а некие закомплексованные коллеги шутят — что это пришло»
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год