Полезная страсть? Как секс влияет на развитие женского мозга

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 9 730

Результаты исследований «генитальной» области мозга удивили ученых.

Полезная страсть? Как секс влияет на развитие женского мозга

Фото: Depositphotos / farconville

Развитие головного мозга у женщин может быть связано с частотой стимуляции клитора. Такой вывод исследователей был опубликован в медицинском издании Journal of Neuroscience.

Специалисты провели эксперимент при участии 20 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. На белье испытуемых прикреплялись вибраторы, после чего одновременно со стимуляцией клитора регистрировались изменения в деятельности мозга.

В процессе выяснилось, что у женщин при вибрации активировалась соматосенсорная кора. Ученые также установили, что эта часть мозга была более развита у тех испытуемых, чья сексуальная жизнь была активнее в течение последнего года.

Соавтор исследования Кристина Хайм отметила, что таким образом, по ее мнению, специалистам удалось обнаружить связь между частотой занятий любовью у женщин и толщиной «генитального» участка мозга.

Пока что более веских доказательств того, что более развитая соматосенсорная кора является результатом активной сексуальной жизни, нет. Однако специалисты продолжат исследования в этом направлении, поскольку утолщение «генитальной» области мозга позитивно сказывается на развитии всего органа в целом. Следовательно, не стоит отказывать себе в интимных удовольствиях — они могут приносить не только массу ощущений, но и пользу.

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