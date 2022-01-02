Эхо былых побед и горечь измен: Как живет бывшая жена Авербуха Ирина Лобачева

Экс-супруга Ильи Авербуха Ирина Лобачева была звездой фигурного катания, но в последнее время редко появляется на публике и ведет достаточно закрытый образ жизни.

Пик спортивной карьеры фигуристки пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х годов. Их яркий дуэт с Авербухом за десять лет совместного катания завоевал признание не только в России, но и в мире. Они регулярно занимали призовые места на международных соревнованиях, тренировались в США, взяли «серебро» на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, одержали победу в чемпионатах России и Европы.

Однако красивая сказка о любви и общем успехе вскоре закончилась. С появлением проекта «Ледниковый период» в жизни Авербуха начался новый этап и вскоре он встретил другую женщину.

Как рассказывала сама Лобачева в программе Леры Кудрявцевой, о тайной возлюбленной она узнала от сына, которому на тот момент было не больше трех лет.

«Я узнала от сына. Эта девушка подозвала его в раздевалке на „Ледниковом периоде“. Ему было тогда 2,5–3 годика. И она ему сказала: „Познакомься, это твой братик“. Мартин подошел ко мне и сказал: „Мама, а что у меня за братик?“ Это была пятница, я помню. И уже суд не работал. Я проплакала два дня, субботу и воскресенье. В понедельник я пошла и подала на развод», — признавалась Ирина.

Вскоре после развода у Лобачевой начался роман с актером Дмитрием Марьяновым, с которым они вместе принимали участие в первом и третьем сезонах ледового шоу. Эти отношения длились три года, пока артист не ушел к психологу родом из Украины Ксении Бик.

После смерти актера в 2017-м году спортсменка откровенно высказывалась об избраннице бывшего возлюбленного. По ее мнению, новая жена плохо на него влияла и довела его до того плачевного состояния, в котором он находился незадолго до смерти.

После этого у Лобачевой случались и другие романы, однако ни одни отношения нельзя было назвать удачными. Один из избранников фигуристки страдал наркотической зависимостью, другой был заядлым игроманом.

Жизненные неурядицы не прошли для женщины бесследно — она стала злоупотреблять алкоголем. Чтобы избавиться от пагубной привычки, ей даже пришлось пройти лечение в реабилитационном центре.

После этого Лобачева попыталась начать все с чистого листа и вновь вышла замуж. Ее мужем стал тренер Иван Третьяков, который был младше супруги на 17 лет. В этих отношениях фигуристка также не обрела счастья. Пара развелась в июле 2020 года.

На льду 48-летняя чемпионка России и Европы уже не выступает, сосредоточившись на тренерской работе. Ее единственный сын Мартин теперь живет в новой семье отца с актрисой Елизаветой Арзамасовой и их маленьким сыном Львом.

Молодой человек прекрасно ладит с молодой мачехой и не всегда находит время, чтобы навестить маму. Правда, Ирина на него не обижается — все-таки родной человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Авербух показал на видео подросшего сына от Арзамасовой.