Не пейте от тоски: как узнать свою смертельную дозу алкоголя?

В дни новогодних праздников спиртное льется по бокалам словно вода. Но так ли это безопасно? Когда нужно «знать меру» и что это такое?

Рассчитать смертельную дозу алкоголя для человека не так уж и просто. Исследования показали, что у каждого она своя. Все зависит от состояния, в котором употребляется спиртное. В отдельных случаях достаточно едва ли не одного бокала. Об этом рассказал доктор медицинских наук, академик РАЕН, профессор Игорь Гундаров.

Специалист уточнил, что для получения максимально корректных результатов оценивался уровень безысходности по самоубийствам, агрессивности и убийствам в обществе. Выявив определенную закономерность, Гундаров ввел в обиход понятие «агрессивно-депрессивный синдром».

«Как происходит алкогольное отравление при одной и той же дозе употребляемого алкоголя, если этот агрессивно-депрессивный синдром растет? Оказалось, что в ситуации, когда люди пьют от тоски, смертельная доза снижается на 30-40%. То есть можно умереть при дозе, которая в обычном, нормальном состоянии переносится легко», — заметил профессор в беседе с URA.RU.

Своеобразный закон работает и в другую сторону: если человек находится в приподнятом настроении, то риск умереть от большого количества выпитого спиртного снижается в разы. Так что употреблять желательно либо от счастья, либо от успеха.

«Амплитуда колебания зависит от того, в каком состоянии человек пьет. Мой совет, в плане профилактики, стараться употреблять алкоголь в состоянии радости. Я думаю, что Новый год будет характеризоваться этим настроением», — заключил Игорь Гундаров.

Ну и, конечно, не стоит забывать про закуску. В противном случае есть риск, что от переизбытка алкоголя начнет страдать нервная система.

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