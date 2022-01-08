Большая семья: как выглядят и чем живут родные покойного Иосифа Кобзона

Любимая жена, двое детей и семеро внуков — в доме прославленного артиста всегда царила атмосфера веселья и счастья. Что в нем происходит теперь?

Народный артист СССР, знаменитый певец Иосиф Кобзон скоропостижно скончался больше трех лет назад. Его родные тяжело переживали трагедию, но жизнь продолжается, и нужно искать силы на новые свершения, победы. Чем сегодня занимаются близкие люди выдающегося музыканта — супруга, дети и внуки — рассказывает 5-tv.ru.

Нинель Дризина

Нинель Дризина — самая большая любовь Иосифа Давыдовича. Эта женщина стала третьей законной супругой певца, но подарила ему столько счастья, сколько ни одна из предыдущих жен.

Селебрити повстречали друг друга в начале 70-х и, кажется, сразу влюбились. Дризина родила Кобзону двоих наследников — сына Андрея и дочку Наталью. Не раз дива признавалась журналистам, что для нее супруг был буквально всем миром.

«Я с ним прожила 48 лет, жила, как у Христа за пазухой. Он был такой мощной стеной, решал все проблемы — не то, что мои, а всего человечества», — сокрушалась Нинель в одном из последних интервью «МК».

www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Вдова легенды сегодня проживает в особняке, доставшимся по наследству. Он располагается в поселке Баковка. Денег у женщины предостаточно — ни в чем себе не отказывает.

У Нинель Кобзон, кстати, две профессии. В юности она окончила техникум, освоив поварское искусство. Правда, потом поступила во Всесоюзную мастерскую эстрадного искусства. Познакомившись с Иосифом Давыдовичем, какое-то время леди трудилась ведущей на его концертах, но вскоре стало ясно, что супруг и один может обеспечивать семью.

Сегодня дива изредка принимает участие в ТВ-шоу. Всю себя она посвящает Культурному фонду Кобзона, где является президентом.

Андрей Кобзон и Наталья Рапопорт-Кобзон

Сын Нелли Михайловны и Иосифа Давыдовича родился 1 января 1974 года. С детства он мечтал стать артистом, как папа, но, повзрослев, серьезно увлекся ресторанным бизнесом. Мужчина дважды состоял в серьезных отношениях. Первая супруга — модель Екатерина Полянская — родила ему двоих дочерей. Последняя жена — Анастасия Цой — подарила любимому сына, но вскоре и этот союз распался. Сейчас сердце предпринимателя абсолютно свободно.

ТАСС / Петров Сергей, Шарифулин Валерий

Наталья Кобзон — дочь знаменитого певца — родилась 7 декабря 1976 года. С малых лет она интересовалась модой и даже будучи студенткой МГИМО успела поработать пресс-секретарем кутюрье Валентина Юдашкина. После свадьбы — девушка вышла замуж за австралийца-юриста Юрия Рапопорта — пришлось оставить Россию ради Британии. Наследница Иосифа Давыдовича буквально мать-героиня: у нее четверо детей. Все проживают в Лондоне.

Полина, Анита и Михаил Кобзон

У Иосифа Давыдовича действительно очень большая и дружная семья, что очень ценно. Дети Андрея Кобзона — Полина, Анита и Михаил — уже совсем взрослые и весьма разносторонние.

Так, например, первая дочка сегодня учится в МГУ и мечтает стать журналисткой. К слову, фамилию не афиширует, хочет всего добиться сама. Вторая наследница решила связать судьбу с музыкой, как и знаменитый дедушка. Впрочем, несмотря на это, девушка отважилась получить востребованное высшее образование — юридическое. На всякий случай.

Instagram @anita_kobzon

Сын Андрея Кобзона обучается в элитной школе с углубленным изучением иностранных языков. Кем мечтает стать — пока неясно. Но, судя по социальному статусу родителей, будет явно непростым человеком.

Идель и Мишель Рапопорт

Дети Натальи Рапопорт-Кобзон не отстают от наследников Андрея. Идель, родившаяся в 1999 году в Лондоне, очень много времени посвящает учебе и надеется стать, как минимум, прославленным дизайнером.

Мишель, что всего на год старше Идель, с детства увлекалась пением и хотела выступать на огромной сцене. Правда, в подростковом возрасте осознала, что карьера вокалистки не ее вариант. Сейчас девушка получает юридическое образование в Оксфорде.

Instagram @electrel, @all_about_socionics

Арнела-Мари и Ален-Джозеф Рапопорт

Арнела-Мари — младшая дочь юриста Рапопорта и дочери Кобзона — всегда мечтала о карьере в модельном бизнесе. Правда знаменитый дедушка не уставал отговаривать внучку от сомнительной затеи. Леди не дала 100-процентных гарантий, что откажется от идеи стать манекенщицей, но обещала обо всем хорошенько подумать

Instagram @arnella.rapoport

Единственный сын Натальи и Юрия — Ален-Джозеф. Мальчик появился на свет в 2010 году. По признанию пары, наследник был очень долгожданным. Конечно, он еще слишком мал, чтобы строить планы на жизнь, но уже радует знаменитых родственников достижениями в обучении и всевозможных играх.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из знаменитых музыкантов был тайно влюблен в обожаемую супругу Иосифа Кобзона — Нелли Кобзон.