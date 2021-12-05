Нелли Кобзон заявила о влюбленности Градского в нее: «Он пел для меня»
Вдова народного артиста СССР уже была замужем, но пылкому музыканту преграды были ни по чем.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov
Вдова Иосифа Кобзона Нинель призналась, что ушедший из жизни Александр Градский был ее горячим поклонником и пытался завоевать сердце уже замужней на тот момент женщины. Неожиданное признание знаменитость сделала в эфире канала НТВ.
По словам Нэлли (как ее часто называют близкие друзья), Градский очень красиво за ней ухаживал: влюбленный музыкант посвящал своей музе песни, которые исполнял со сцены.
«У него был концерт. И весь концерт он пел для меня, а после подарил мне цветы», — разоткровенничалась Нинель.
Но пылкого романтика ждал жесткий от ворот поворот. Нинель уже была замужем за Иосифом Кобзоном и была предана любимому супругу. И даже красивые ухаживания она восприняла исключительно как жест уважения. Она искренне поблагодарила поклонника от имени всей семьи Кобзонов, на что композитор даже потускнел.
Любовь прошла, но дружба осталась. Добрые чувства знаменитости пронесли через всю жизнь. Нинель на каждый день рождения дарила Градскому узнаваемые черные водолазки, чтобы рокер сохранял свой легендарный стиль.
Новость о смерти маэстро стала ударом и личной трагедией для вдовы народного артиста СССР, о чем так печально ей вспоминать сегодня.
В шоу «Голос» показали слезы Александра Градского: «Там такая боль!»
Народного артиста России Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти маэстро не удалось. Причиной смерти назван ишемический инсульт. Выдающийся композитор похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старший сын Градского холодно отозвался о молодой вдове знаменитого отца.
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