Галкин рассказал о тайной страсти Пугачевой к шуткам над звездами: «Обожает!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 441

Алла Борисовна с самого детства любила книги. Начитанность и насмотренность — вот секрет ее неподражаемого чувства юмора!

Галкин рассказал о тайной страсти Пугачевой к шуткам над звездами: «Обожает!»

Фото: Instagram @maxgalkinru

Для многих Примадонна российской эстрады Алла Пугачева — строгий музыкальный критик и жесткий наставник. Хотя по факту это совершенно не так. В быту звезда, как оказалось, очень трогательный и душевный человек. Вот, к примеру, недавно, муж-юморист Максим Галкин рассказал, что любимая обожает по-доброму подтрунивать над коллегами из шоу-бизнеса. Причем, достаточно оригинально!

Беседуя с литературным критиком Галиной Юзефович, шоумен поведал, что Пугачева всегда любила читать книги. Грамотности и широкому кругозору селебрити можно только позавидовать! Отсюда и особый, остроумный юмор.

«Она обожает роман „Долина кукол“. Он очень жуткий и мрачный. Алла все время, видя кого-то на эстраде, говорит мне: „В ‚Долине кукол‘ был такой персонаж“», — рассказал о страсти Аллы Борисовны к забавным сравнениям Галкин.

«Долина кукол» — американская драма, авторства Жаклин Сюзанн. Роман издали в 1966 году. Проданный тираж — 30 миллионов экземпляров. Все действо разворачивается во времена Великой Отечественной войны, а главные герои — три дамы, мечтавшие построить головокружительные карьеры, но в итоге изничтожившие себя тщетными стараниями. Под «Долиной кукол» принято понимать Голливуд, а конкретно под «куклами» — запрещенные вещества, которыми подчас злоупотребляют селебрити.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как знаменитая певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин встретили Новый год.

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