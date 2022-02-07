Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 2022 году

Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 927 583

Благосклонность небесных светил в новом году сулит признание, удачный переезд или новую интересную работу.

Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 2022 году

Фото: Depositphotos / Tonktiti

Всего 45 дат рождения несут счастье их обладателям в наступившем, 2022 году, отметила астропсихолог Ирина Булгакова. По ее словам, особым расположением Вселенной смогут воспользоваться люди, рожденные в следующие периоды:

  • с 9 по 13 января,
  • с 7 по 12 февраля,
  • с 9 по 14 марта,
  • с 9 по 14 мая,
  • с 10 по 16 июля,
  • с 11 по 16 августа,
  • с 12 по 15 сентября,
  • с 11 по 15 ноября.

Этих людей ждет успех в различных сферах, полагает астропсихолог. Будь то запланированная смена жилья или поиски более приятного и денежного места работы — небесные светила помогут им во всех начинаниях, отмечает FTimes.

Что же касается «универсальных» дат, сулящих удачу не только родившимся в определенные дни, то Булгакова отметила 5, 6 и 21 марта, а также 1 и 29 мая. Она уверена, что указанные даты 2022 года отлично подходят для судьбоносных решений и важных встреч.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что астропсихолог назвал даты рождения тех, кому 2022 год откроет особенные возможности.

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