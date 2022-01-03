Меркурий в Водолее: как изменение положения планет со 2 по 26 января повлияет на людей

Переход Меркурия в знак Водолея ознаменует период легкого общения, нетривиальных идей и продуктивных мозговых штурмов. Со 2 по 26 января планета будет благоволить новым знакомствам, приятному общению, а также творческим занятиям и обучению. Об этом рассказала астролог Лилия Любимова на своей странице в Instagram.

Время, когда Меркурий находится в знаке Водолея, отлично подходит для налаживания отношений с начальством, а также решения проблем в общении с близкими или коллегами. Можно подружиться с теми, кого вы по каким-то причинам боялись из-за различия в социальном статусе.

Также Меркурий в Водолее — подходящее время для покупки и быстрого освоения новой техники, спонтанных путешествий и оригинальных решений. По словам Любимовой, не стоит бояться смотреть на привычное под другим углом — вероятно, именно свежий взгляд поможет двигаться дальше.

Меркурий войдет в знак Водолея не только в январе, но и в период с 15 февраля по 10 марта. Важно не упустить момент и использовать его по максимуму, считает астролог.

Отдельно она отметила, что людям, рожденным в период Меркурия в Водолее,= очень повезло, поскольку они общительны, нестандартно мыслят и с ними действительно легко и приятно поговорить.

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