Галкин назвал сумму предновогоднего гонорара, заработанного в студенческие годы

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 765

По словам шоумена, в молодости он неплохо зарабатывал, но при этом ездил на метро.

Галкин назвал сумму предновогоднего гонорара, заработанного в студенческие годы

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Шоумен Максим Галкин признался, что очень хорошо зарабатывал еще в студенческие годы. В интервью литературному критику Галине Юзефович он озвучил сумму своего предновогоднего гонорара 22-летней давности.

«За декабрь 1999 года, при том, что у меня не было машины, я ездил на метро, с костюмчиком — выступлю в префектуре или в Доме культуры — я заработал три тысячи долларов. Это такие деньги!» — поделился юморист.

Также он поделился подробностями семейной жизни и секретами воспитания детей — Лизы и Гарри. Он называет себя «веселым папой-другом», так как чаще развлекается с ними, чем займется воспитанием.

«Я с ними играю, снимаю с ними какие-то фильмы. У нас такое больше… Короче, я — веселый папа-друг. Мама больше занимается воспитанием. Поэтому Алла с ними читает, музыкой занимается», — пояснил Галкин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как как Алла Пугачева и Максим Галкин отметили Новый год.

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