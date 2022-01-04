Галкин назвал сумму предновогоднего гонорара, заработанного в студенческие годы

Шоумен Максим Галкин признался, что очень хорошо зарабатывал еще в студенческие годы. В интервью литературному критику Галине Юзефович он озвучил сумму своего предновогоднего гонорара 22-летней давности.

«За декабрь 1999 года, при том, что у меня не было машины, я ездил на метро, с костюмчиком — выступлю в префектуре или в Доме культуры — я заработал три тысячи долларов. Это такие деньги!» — поделился юморист.

Также он поделился подробностями семейной жизни и секретами воспитания детей — Лизы и Гарри. Он называет себя «веселым папой-другом», так как чаще развлекается с ними, чем займется воспитанием.

«Я с ними играю, снимаю с ними какие-то фильмы. У нас такое больше… Короче, я — веселый папа-друг. Мама больше занимается воспитанием. Поэтому Алла с ними читает, музыкой занимается», — пояснил Галкин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как как Алла Пугачева и Максим Галкин отметили Новый год.