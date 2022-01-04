С глаз долой: какие вещи в доме стоит спрятать от гостей, чтобы не навлечь беды

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 18 568

Даже самые обычные предметы быта могут навлечь беду на хозяев, если попадут в руки нечестных людей.

С глаз долой: какие вещи в доме стоит спрятать от гостей, чтобы не навлечь беды

Фото: Depositphotos / belchonock

Некоторые вещи перед приходом гостей стоит спрятать как можно дальше, пишет Rsute.ru. Даже предметы интерьера, на которые упадет взгляд чужого человека, способны навлечь несчастье на хозяев дома. 

Шкатулку с драгоценностями, банковские карты и документы стоит скрыть от посторонних по многим причинам. Начиная с того, что проснувшаяся жадность может толкнуть гостей на воровство, и заканчивая тем, что зависть и негативные мысли задержатся в доме и повлияют на самочувствие его обитателей.

Лекарства также не стоит оставлять на видном месте, поскольку их вид зачастую вызывает у людей чувства жалости и сострадания, а иногда и злорадство, что отразится на больном не лучшим образом. Закрепившийся же в голове гостей образ немощного человека может в будущем испортить их отношение к вам, а также передаться другим людям в ходе обсуждений. Такие ассоциации не нужны никому.

Вопреки распространенной привычке показывать старые фотографии все же не стоит. Недоброжелатели могут украсть ваши снимки и навести на них сглаз или приворот. Потому чужих людей стоит держать подальше от семейных альбомов. Фото в рамках же можно оставить на видных местах — их украсть крайне проблематично.

Религиозные предметы, а также различные талисманы и обереги — предметы исключительно личные. Напоказ их выставлять не стоит ни в коем случае. Это может не только породить неприятные споры с гостями иной веры, но и закрепить на важных для вас вещах черную энергию злости.

И самым неочевидным предметом, на котором лучше не акцентировать внимание гостей, являются комнатные цветы. Они — защитники вашего биоэнергетического пространства. Если на них посмотрит человек с негативной энергетикой, то они могут погибнуть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома

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