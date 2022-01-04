Одна ложка какого дешевого продукта поможет снизить уровень сахара в крови

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 28 831

Ученые назвали продукт, помогающий диабетикам II типа

Одна ложка какого дешевого продукта поможет снизить уровень сахара в крови

Фото: Depositphotos / imagepointfr

Контролировать уровень сахара в крови очень важно, отмечают врачи.

Употребление яблочного уксуса поможет справиться с последствиями диабета II типа. К такому выводу пришли авторы научной статьи, опубликованной в Clinical Nutrition ESPEN.

Специалисты провели исследование с привлечением 70 пациентов, произвольно разделив их на две группы — экспериментальную и контрольную. Исследование проводилось параллельно в обеих группах, при этом пациентам экспериментальной группы на протяжении восьми недель ежедневно добавляли рацион по 20 миллилитров яблочного уксуса.

Уровень сахара в крови участников натощак измерялся в начале и в конце исследования. Результаты показали, что добавление в рацион этого продукта может значительно улучшить уровень сахара в крови.

При диабете второго типа выработка инсулина значительно сокращается, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Это оказывает побочное воздействие на организм, поэтому крайне важно найти альтернативные способы контроля уровня сахара, отмечают врачи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой овощ помогает контролировать уровень сахара в крови.

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Одна ложка какого дешевого продукта поможет снизить уровень сахара в крови

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