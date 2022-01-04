Спасение есть: ТОП-3 лучших супов от похмелья

Живительный бульон от звездных шеф-поваров Ивлева и Емельяненко поднимет на ноги даже самых безнадежных праздничных страдальцев.

Бой курантов в голове, хандру и прочие неприятные последствия веселого праздника вылечит универсальное лекарство — хороший наваристый суп.

Если после купания в реках шампанского жизнь вам больше не мила, то на этот случай у звездных шеф-поваров Константина Ивлева и Василия Емельяненко есть пара действенных рецептов.

Том Ям животворящий

Знаменитый своей остротой азиатский суп имеет массу вариаций, однако для его создания дома не нужно знать все тонкости и нюансы — достаточно купить несколько классических ингредиентов и следовать несложному рецепту.

Вам понадобится:

3 литра воды

400 граммов помидоров

220 граммовов красного репчатого лука

100 граммов корня имбиря

120 граммов корня гангала

две упаковки несладкого кокосового молока

килограммов шампиньонов

1,5 килограмма тигровых креветок

600 граммов вареного осьминога

125 миллилитров соевого соуса

паста том ям

пучок кинзы

соль по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте помидоры тонкими дольками, а лук — полукольцами. В подготовленную большую кастрюлю налейте подсолнечное масло, на котором недолго пассеруйте подготовленные продукты.

Оставьте помидоры и лук томиться, а сами приступайте к чистке имбиря и корня галангала. После этого их нужно мелко нашинковать.

В процессе важно не забыть про томаты и лук — когда они слегка подрумянятся, к ним нужно добавить пасту том ям. Следом за ней — мелко нашинкованные корни. Получившуюся густую массу залить тремя литрами воды.

Пока она закипает, нарежьте шампиньоны дольками среднего размера. В таком виде они сгладят излишнюю остроту супа и придадут бульону необходимую сладость. После отправьте грибы в кипяток.

На этом этапе цвет бульона должен быть полупрозрачным с красноватым оттенком. Позднее, после добавления кокосового молока, ситуация изменится.

Далее отправляем в суп нарезанного небольшими кусочками осьминога. Закидываем следом креветки в воду, не снимая с них панциря — так бульон приобретет более насыщенный вкус.

После, по совету Ивлева, необходимо залить в кастрюлю кокосовое молоко, соевый соус и добавить соль по вкусу. Как отметил шеф, главное в том яме — бульон. А курица, грибы или креветки просто дополняют его своим вкусом.

После того, как суп немного проварился, важно попробовать его на вкус. Если хочется поострее — паста том ям в помощь, а если нужно больше соли — добавьте немного соевого соуса.

Кинза же должна стать финальным ингредиентом пикантного блюда. После добавления всех вышеперечисленных продуктов и закипания бульона, нужно потомить продукты минут пять, чтобы они как следует «понежились», а потом выключить, накрыть крышкой и дать настояться десять минут. Суп готов к подаче!

Похмельный хаш из Армении

Это традиционное зимнее блюдо едят с раннего утра после загульной ночи. Те же, кто не пьет, просто едят хаш и наслаждаются жизнью, с иронией говорит шеф Емельяненко. Никакой свинины, баранины быть в этом супе не должно.

По традиции этот суп может готовиться почти сутки, однако шеф уверен — его реально приготовить всего за полтора часа в скороварке.

Для этого вам понадобится:

500 граммов говяжьего желудка

1 говяжье копыто

4 зубчика чеснока

1 редька

лаваш

лавровый лист

соль по вкусу

Способ приготовления:

Для хаша нужно белоснежное, вымоченное говяжье копыто. Пока оно вымачивается в чистой воде, предварительно хорошенько вымытое и очищенное, нужно выварить пять раз желудок.

Можно купить рубец сразу порезанным и очищенным, чтобы облегчить себе готовку. Желудок кипятится пять раз подряд по принципу «залили, прокипятили, слили». На 3, 4, 5 разы, по совету Емельяненко, стоит добавить в кастрюлю лавровый лист — он поможет заглушить нежелательный резкий запах.

Копыто нужно почистить и порезать средними кусками, убрать сустав. После этого оно кладется на дно скороварки. Сварившийся рубец выкладывается сверху. Мясо заливается чистой водой так, чтобы его целиком скрыло под ней — лучше взять кипяченую, чем из-под крана. Привкус хлорки может испортить суп.

После этого скороварка ставится на полтора часа на огонь. Пока мы ждем хаш, стоит почистить чеснок и редьку. Лучше чеснок раздавить в специальном прессе — так он будет менее пахуч, а вы не распугаете после трапезы всех потенциальных собеседников.

Редьку после чистки стоит нарезать длинными полосками — так ее удобнее будет макать в соль, которая непременно понадобится для полного раскрытия вкуса этого колоритного блюда.

Когда хаш сварился, снимаем его с огня. Берем поварешку получившегося бульона и заливаем чеснок. Так он станет менее «злым».

После того, как суп уже положен в тарелку, стоит его хорошенько посолить. Отдельно нужно высыпать соль на блюдце для того, чтобы макать в нее редьку, достать лаваш.

Его можно покрошить в суп, а можно есть вприкуску на манер хлеба. Чтобы «поправить» здоровье после праздничного вечера, перед хашем традиционно выпивают рюмку водки, а после заедают ее таким наваристым супом. Как отметил повар, этакий горячий холодец не только очень вкусный, но и очень полезный для сосудистой системы организма.

Мировые щи

Знакомый с детства каждому россиянину суп поставит на ноги даже после самого неистового застолья. По рецепту Василия Емельяненко и деревенской традиции, кислые щи стоит делать со свининой.

Вам понадобится:

ведерко квашенной капусты

свиные ребра - примерно 6 шт

луковица

крупная картофелина

два зубчика чеснока

свиной окорок с жиром

лавровый лист

соль по вкусу

половина столовой ложки томатной пасты

Способ пригоовления:

Свиные ребра нужно залить водой так, чтобы их скрыло полностью, после чего поставить на огонь.

После разрежьте луковицу надвое и одну половинку запеките с помощью газовой горелки вместе с шелухой. Закиньте ее в кастрюлю к мясу и добавьте туда лавровый лист.

Пока они варятся, снимите жир с окорока, после чего порежьте сало крупными кусками. Почистите и мелко покрошите зубчик чеснока. Далее поставьте сковородку на огонь и киньте туда жир — он должен растопиться. Добавьте к нему чеснок, перемешайте.

Далее порежьте капусту и ни в коем случае не сливайте рассол. Без него суп не удастся.

Покрошите кубиками вторую половинку луковицы и отправьте ее на сковородку к растопленному жиру. К нему добавьте половину столовой ложки томатной пасты. Как только она слегка выкрасит лук, можно выключать.

Мясной бульон варится час, после чего добавляются вторая половинка луковицы, рассол, капуста. После того, как капуста станет мягкой, наступит пора резать картошку.

Рассол, капуста, лук и все-все варится. Когда поймете, что капуста стала мягкой, пора резать картошку. Одной крупной картофелины вполне достаточно. Добавьте ее в суп, после чего дождитесь, когда она приготовится и станет мягкой. Снимите получившиеся щи с огня.

Отдельно возьмите зубчик чеснока и раскрошите его как можно мельче. Разотрите его с солью и добавьте в получившийся суп. Подавайте к столу и наслаждайтесь лучшим лекарством от похмелья!

Ранее 5-tv.ru писал о том, как приготовить похмельный суп с бараниной.