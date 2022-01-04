Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру в Москве

Павел Прилучный подари сыну квартиру в Москве. Таким образом актер решил заранее позаботиться о будущем восьмилетнего Тимофея.

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» признался, что эта покупка не далась ему легко. В процессе поиска квартиры он столкнулся с определенными трудностями. В частности, актеру не хватало денег, а к ипотеке на тот момент он не был готов.

«Решил искать другую квартиру. Прошла неделя, я сижу и думаю: «Почему не получается так, как я хочу? Почему опять сложности? Я же не для себя стараюсь, а для сына!» — вспомнил артист в интервью для журнала Hello.

Когда уже Прилучный отчаялся, ему позвонил представитель жилого комплекса и сделал щедрое персональное предложение. Актер сначала подумал, что это розыгрыш. Однако предоставленной скидки как раз хватило для приобретения понравившейся ему квартиры.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись со скандалом почти два года назад. Расставание получилось тяжелым для обеих сторон. Актриса обвиняла экс-супруга в рукоприкладстве, но сейчас им удалось более-менее наладить отношения ради Мии и Тимофея.

После развода дети живут с мамой, но Прилучный часто берет их к себе, ездит с ними отдыхать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актер и его экс-супруга собираются встретить Новый год.