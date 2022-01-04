Новогодний яд: какие виды алкоголя повышают сахар и медленно «убивают» организм

Углеводы и сахар — главные враги здоровья и веселья, считает фармацевт.

Сладкие ликеры и вина лучше убрать с праздничного стола, считает британский специалист Хуссейн Абдех. Он отметил опасность этих напитков не только для диабетиков, но и для здоровых людей. Эксперт уверен: обилие сахара превратит утро после праздника в сущий кошмар.

Также фармацевт рекомендовал отказаться от пива и сидра, поскольку те, хоть и слабоалкогольные, но количество углеводов в этих напитках зашкаливает, пишет MedikForum.ru

Стоит быть очень осторожными и со слабоалкогольным вином. Оно зачастую содержит в себе значительно большее количество сахара, чем более крепкие напитки.

Людям же, вынужденным следить за уровнем сахара в крови в силу разных причин, или не желающим переживать тяжелое похмелье, стоит обратить внимание на сухие вина, брют, просекко. По мнению специалиста, они менее вредно воздействуют на организм.

Отдельно Абдех отметил, что диабетикам, принимающим лекарства, стоит проконсультироваться с лечащим врачом до приема алкоголя. Спиртное в сочетании с некоторыми препаратами может нанести серьезный удар по здоровью.

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