Павел Прилучный объяснил пользу нецензурной брани в кино

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 413

Актер с трепетом вспоминает работу над сериалом, в котором можно было дать волю эмоциям.

Павел Прилучный объяснил пользу нецензурной брани в кино

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Актер Павел Прилучный рассказал о пользе мата для современного кино. Он с теплотой вспомнил работу над сериалом «В клетке», где по сюжету герои должны были часто включать в речь нецензурную брань. 

«Я считаю, что иногда нецензурная брань необходима для самовыражения героя. В глубинке же не говорят: «Какой вы нехороший человек“», — подметил Прилучный. 

Главным отличием вышеописанной работы от остальных является ее ориентированность на стриминговые сервисы. По мнению звезды сериала "Мажор", такой формат производства предоставляет больше возможностей для самовыражения. В этом случае допустимы более откровенные и жестокие сцены, даже эмоции выражаются иначе. Последнее позволяет глубже раскрывать актерский талант артистов, уверен Прилучный. 

Сейчас актер вовлечен в новый проект под названием «Предпоследняя инстанция», который также выйдет на одной из стриминговых платформ. В нем Прилучный примерил на себя роль настоящего подлеца. 

«Я как адвокат, сейчас буду защищать своего героя! Максим — наглый, зажравшийся бизнесмен. У него нет никаких принципов, ничего святого и ради достижения своих целей он готов и мать родную продать», — поделился он в беседе с Hellomagazine.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению очевидцев, Павел Прилучный сел за руль в нетрезвом виде.

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