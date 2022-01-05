Потерявшая 70 процентов волос Кравченко ответила на обвинение в пластике

Бывшая резидент Comedy Woman Мария Кравченко ответила поклонникам, которые заподозрили ее в обращении к пластическому хирургу. Шквал негатива обрушился на звезду после премьеры продолжения сериала «Полярный», где юмористка исполнила одну из главных ролей. Многие заметили не только смену имиджа артистки, но и ее изменившуюся фигуру.

«В своем Instagram я именно такая, какая в жизни, мне не приходится для этого что-то из себя выдавливать. Хотя, конечно же, не обходится без наших любимых «знатоков» в кавычках, которые говорят, что все мы «на пластике», — рассказала она в беседе с 7Дней.ru.

Пока одни фанаты винят Кравченко в пластике, другие предупреждают, что внезапное похудение актрисы, возможно, связано с перенесенным коронавирусом, из-за которого экс-звезда Comedy Woman потеряла 60-70% волос. Чтобы не уттратить былую красоту, Кравченко даже пришлось заказать парик из Америки.

«Я стараюсь не реагировать на хейтеров. Спасибо, мне родители с детства внушили, что я самая красивая и самая лучшая», — резюмировала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Слава Марлоу показал шикарную шевелюру после операции по пересадке волос.