Потерявшая 70 процентов волос Кравченко ответила на обвинение в пластике

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 005

Звезда Comedy Woman продолжает любить свою внешность, несмотря на комментарии хейтеров.

Потерявшая 70 процентов волос Кравченко ответила на обвинение в пластике

Фото: Instagram @kravacomedy

Бывшая резидент Comedy Woman Мария Кравченко ответила поклонникам, которые заподозрили ее в обращении к пластическому хирургу. Шквал негатива обрушился на звезду после премьеры продолжения сериала «Полярный», где юмористка исполнила одну из главных ролей. Многие заметили не только смену имиджа артистки, но и ее изменившуюся фигуру.

«В своем Instagram я именно такая, какая в жизни, мне не приходится для этого что-то из себя выдавливать. Хотя, конечно же, не обходится без наших любимых «знатоков» в кавычках, которые говорят, что все мы «на пластике», — рассказала она в беседе с 7Дней.ru.

Пока одни фанаты винят Кравченко в пластике, другие предупреждают, что внезапное похудение актрисы, возможно, связано с перенесенным коронавирусом, из-за которого экс-звезда Comedy Woman потеряла 60-70% волос. Чтобы не уттратить былую красоту, Кравченко даже пришлось заказать парик из Америки.

«Я стараюсь не реагировать на хейтеров. Спасибо, мне родители с детства внушили, что я самая красивая и самая лучшая», — резюмировала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Слава Марлоу показал шикарную шевелюру после операции по пересадке волос.

-1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Вспомнить все и даже не вздрогнуть: китайский совет дня на четверг, 6 янв...

Последние новости

13:04
Что известно о скончавшемся актере из «Кин-дза-дза!» Михаиле Бычкове
12:45
Какой горячий напиток моментально снижает уровень сахара в крови
12:31
В ходе протестов в Алма-Ате обезглавили правоохранителя
12:14
«Проблемы в развитии»: как и где жили подозреваемые в убийстве 5-летней девочки в Костроме
12:08
В ОДКБ показали видео вылета в Казахстан российских миротворцев
12:02
Елена Лядова напугала поклонников болезненной худобой

Сейчас читают

На частном самолете в Куршавель: как отдыхает разведенный Лепс с друзьями-бизнесменами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака
Как по дню рождения узнать, какие болезни принесет вам номер вашей квартиры
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год