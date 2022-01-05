Попала под горячую руку: на месте убитой девочки в Костроме должен был оказаться мальчик

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист Эксклюзив 1 196

На месте убитой девочки в Костроме должен был оказаться мальчик

Попала под горячую руку: на месте убитой девочки в Костроме должен был оказаться мальчик

Фото: Depositphotos / artem_furman

Источник 5-tv.ru рассказал, что подозреваемые в зверской расправе над малышкой искали в качестве жертвы другого ребенка.

Неожиданные подробности о планах предполагаемых убийц девочки в Костроме стали известны 5-tv.ru. Как сообщил источник, подозреваемые вовсе не хотели изначально зверски расправляться с малышкой — более того, они подыскивали якобы себе в жертву мальчика, а гуляющая в одиночестве девочка попалась под горячую руку.

Несколько дней предполагаемые преступники, предположительно, искали мальчика примерно десяти лет, чтобы подвергнуть его насилию, но судьба распорядилась иначе. Кроме того, для малышки изначально бала уготована менее тяжелая участь — ее планировали несколько дней насиловать, но не хотели убивать. Однако в итоге возможные преступники приняли другое решение.

По данным 5-tv.ru, старший подозреваемый имел склонности к гомосексуальным отношениям еще до тюрьмы. У младшего мужчины — задержка умственного развития, он обучался в коррекционной школе.

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