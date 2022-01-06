ОДКБ приняла решение отправить свои войска в Казахстан

ОДКБ приняла решение отправить свои военные подразделения в Казахстан. Соответствующее заявление опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности и уполномочен говорить от лица организации.

«В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — написал Никол Пашинян.

Facebook @nikol.pashinyan

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ отметил, что войска будут осуществлять функции на территории республики в ограниченный по времени период «с целью стабилизации и нормализации обстановки».

По данным 5-tv.ru, от России команду получила рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.

Кроме того, в повышенной готовности находятся группы от 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа. Их может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не отдан.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января после выхода местных жителей на митинги с требованием снизить цены на топливо. Газ 1 января подорожал с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. Позже начались массовые бойни, в которых уже пострадали десятки людей. В ряде городов идут захваты зданий администраций, телеканалов, подожжена резиденция президента Казахстана в Алма-Ате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алма-Ате начата антитеррористическая спецоперация.