Время новогодних праздников — волшебное, и творить чудеса в этот период может каждый, уверена постоянный эксперт 5-tv.ru, астролог и предсказательница Алена Никольская. Расцвет магических сил наступает в ночь с 6 на 7 января. Как и столетия назад, перед Рождеством можно гадать, совершать ритуалы, привлекающие любовь, здоровье и благосостояние. Одной из таких техник, которую можно воплотить в любую ночь с 6 по 10 число, поделилась Никольская.

Для выполнения вам понадобится красная свеча в белом подсвечнике и три зеленые свечи, а также условный домик, который будет олицетворять ваше собственное жилище. Идеально, если это будет декоративный подсвечник в виде дома, в котором можно зажечь импровизированный «очаг». Подходящие цвета для него — сочетание красного и белого или синего с коричневым. Если фигурки нет, можно просто нарисовать условный дом на листке бумаги.

«Мой дом — полная чаша. В нем всегда присутствуют здоровье, красота, достаток и любовь. Напишите эту аффирмацию на бумаге или, когда будете зажигать свечи, произнесите эту аффирмацию несколько раз», — учит астролог.

Итак, первым делом проговорите важные слова и зажгите упомянутый «очаг». Потом зажгите красную свечу или три зеленых. Пока они горят, возьмите домик в руки и расположите на уровне третьего глаза: сосредоточьтесь на своих желаниях и снова произнесите аффирмацию. После этого мысленно пожелайте родным и близким счастья, любви, здоровья, красоты и достатка

«Возможно, вы хотите в доме своем что-то добавить. Это могут быть необязательно какие-то материальные блага. Это могут быть какие-то качества, которых вам не хватает — доверие, забота, нежность. Вот добавьте обязательно все эти качества, когда будете делать эту технику», — говорит Никольская.

Произнеся установку-заклинание, проведите несколько минут в тишине, наедине со своими мечтами о полной чаше и абсолютной гармонии в семье. Отключите бытовую технику, уберите подальше смартфон, чтобы ничего не отвлекало, и дождитесь, пока все свечи догорят. Когда это случится, возьмите еще одну — как можно большего размера. Зажгите ее на пару минут, затушите пальцем и спрячьте в укромное место.

«В следующий раз в течение года, когда будет необходимо добавить ресурсов вашей ситуации или семье, достали эту свечу из укромного места, опять зажгли. Погорела, пожелали все, что вам необходимо, опять затушили пальчиками и опять убрали. Пусть эта техника хранит и бережет вас и ваших близких в течение долгого-долгого времени», — рассказала эксперт.

В трудные минуты, когда с близкими разлад или в кошельке негусто, вспомните о волшебной свече, загадайте заветное, и пусть все непременно сбудется!

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