«Проблемы в развитии»: как и где жили подозреваемые в убийстве 5-летней девочки в Костроме

Подозреваемых в расправе над ребенком поймали. Расследование взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Их сайту KP.RU раскрыла продавщица, которая работает напротив места жительства предполагаемых преступников.

«Они заходили к нам довольно часто в последнее время, наборы продуктов постоянно разные покупали. Я думала это отец и сын. Старший выглядел не слишком хорошо, но к младшему относился нежно, по отечески, приобнимал его, шутил, разговаривал, что-то спрашивал. Молодой выглядел нормально, хотя мне показалось, что у него проблемы в развитии. Он мог иногда „зависнуть“ около полки или если задаешь ему вопрос», — поделилась женщина.

Как предполагает собеседница издания, мужчины сняли комнату в общежитии месяц назад или немного позже. Ранее в районе Черноречье их не видели. Старший из них ранее жил на Индустриальной улице, а его более молодой друг — в микрорайоне Юбилейный.

Соцсети

Ранее в Костроме задержали предполагаемых убийц пятилетней девочки, которыми оказались 44-летний Денис Г. (ранее судимый) и 24-летний Вадим Б. По версии следствия, они похитили ребенка на улице, отвели в арендованную квартиру, где изнасиловали, а потом зарезали. Избавиться от тела они не успели. Задержанные правоохранителями, оба дали признательные показания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента взято под личный контроль председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса костромских убийств пятилетней девочки.