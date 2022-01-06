Убийственный декор: какие предметы на столе могут привлечь несчастья и смерть

Некоторые вещи лучше убрать с обеденного места, чтобы не навлечь беду на дом. Еще с древних времен к столу на Руси было особенное отношение — он считался божественной «ладонью». Следовательно, к нему стоило относиться с почтением и всерьез заботиться об убранстве.

Пустая или грязная посуда, забытая на ночь на обеденном столе, может привлечь в дом бедность и проблемы со здоровьем у хозяев. Стол — символ семейного достатка, а пустые тарелки — его отсутствия, потому не стоит их сталкивать во избежание потери денежных средств.

Сметание крошек со стола голой рукой также может зазвать в дом бедность. Если же вы это делаете, то нужно обязательно смести их в другую ладонь, после чего съесть. Это — обычай предков, для которых хлеб был продуктом сакральным, а пшеница считалась зерном жизни. Ее нужно уважать, пишет rsute.ru.

Но самым опасным предметом на столе, по мнению древних, были постельные принадлежности. Если по какой-то причине на столе оказалась подушки или белье, то быть в скором времени смерти. Может, это предрассудки стариков, но стоит ли лишний раз испытывать судьбу?

Шапка на столе, хоть и не столь смертоносна, но все же может привести к ссоре. В старину гостя, положившего головной убор на обеденное место, могли выгнать из дома за неуважение.

Внимательнее относитесь к тому, что вы кладете на свой стол, и старайтесь держать его в чистоте — тогда все беды обойдут вас стороной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома.





