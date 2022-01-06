В Костроме прощаются с пятилетней девочкой, погибшей от рук педофилов

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 18 488

Подозреваемых в преступлении отправили под арест.

Фото, видео: Depositphotos / kruwt; Instagram @chp_44; 5-tv.ru

В Костроме началась церемония прощания с пятилетней девочкой, которая погибла от рук двух педофилов. В 13.00 по местному времени в часовне Всех святых началось отпевание, пишет StarHit.ru.

Накануне жители города организовали мемориал около здания бывшего кинотеатра «Россия» в микрорайоне Черноречье. К нему принесли сотни цветов и игрушек. Сегодня их перевезли к месту прощания на улицу Юбилейную.

Известно, что расходы на похороны девочки взяли на себя власти региона. Помимо этого, семье ребенка оказывается материальная и моральная поддержка.

Ранее в Костроме задержали предполагаемых убийц пятилетней девочки, которыми оказались 44-летний Денис Г. (ранее судимый) и 24-летний Вадим Б. По версии следствия, они похитили ребенка на улице, отвели в арендованную квартиру, где изнасиловали, а потом зарезали. Избавиться от тела они не успели. Задержанные правоохранителями, оба дали признательные показания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента взято под личный контроль председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса костромских убийств пятилетней девочки. Решением Свердловского районного суда их отправили под арест н два месяца.

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