Уже не праздник: Какие болезни вызывают разные виды алкоголя

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 883

Нутрициолог Борода рассказала, какие болезни вызывают разные виды алкоголя

Уже не праздник: Какие болезни вызывают разные виды алкоголя

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

По словам врача-нутрициолога, среди многообразия спиртных напитков есть один, который наиболее безопасен для организма.

Врач-нутрициолог Ксения Борода напомнила россиянам не только о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но и рассказала о последствиях для организма, которые может спровоцировать тот или иной спиртной напиток. 

Так, если злоупотреблять пивом у женщин возрастает риск развития фиброма и кист в репродуктивных органах, а у мужчин снижается уровень тестостерона.

«Это происходит потому, что в пиве содержатся растительные соединения, которые по структуре схожи с женскими половыми гормонами», — объяснила медик в интервью Газета.ру.

Крепкие напитки, к примеру, виски или ром, увеличивают нагрузку на печень из-за наличия в составе синтетических примесей. Сладкие коктейли способны спровоцировать увеличение уровня инсулина в крови и, соответственно, развития инсулинорезистентности. А белое вино усиливает аппетит и может провоцировать переедание.

Однако, несмотря на то, что большинство алкогольных напитков негативно влияют на организм, есть один, который, по словам Бороды, сравнительно безопасен.

«Относительно безопасным из всех алкогольных напитков является качественное красное вино. Один бокал (150 миллилитров) укрепляет сердечно-сосудистую систему за счет содержания природного антиоксиданта — ресвератрола», — добавила специалист.

Помимо всех вышеописанных реакций, любой алкогольный напиток повышает пульс, а значит, сердце начинает работать более напряженно. Если у человека есть еще и проблемы с ним, то риск инфаркта миокарда, развитие аритмогенного шока возрастает в разы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как восстановить печень после употребления алкоголя.

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