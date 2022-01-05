Как можно восстановить «убитую» алкоголем печень

Вещества терпены, содержащиеся в стволе и корнях пихты сибирской и других растениях, благодаря своим гепатопротекторным свойствам могут не только защищать, но и восстанавливать поврежденные алкогольной интоксикацией и другими агрессивными факторами клетки печени. Об этом рассказали специалисты-химики ряда крупных российских научных центров и фармкоспаний.

Терпены — это широкий класс веществ, которые выделяются травами, цветами или деревьями для сохранения клеток в стабильном состоянии при неблагоприятных условиях. К терпенам относятся, к примеру, ментол, лимонен и камфора. По сути эти частицы являются стрессовым гормоном растительной клетки, заявила кандидат медицинских наук и сотрудник «Инитиум-Фарм» Людмила Лацерус.

«То, что защищает растительную клетку, не может не оказывать влияние на клетки человека. Поэтому мы и использовали эту идею для своих научных разработок», — сказала эксперт.

В ходе исследования возможностей терпенов на крысах, ученые пришли к выводу, что у подопытных особей-алкоголиков при поступлении «волшебных» веществ в организм нормализовалась биохимия крови, а увеличенные и поврежденные клетки печени частично восстановились. «Раздутый» спиртным кроветворный орган под действием этих веществ постепенно приобретал обычные размеры. Польза терпенов очевидна в области лечения любого вида интоксикации, считают ученые.

«Наши исследования показывают перспективность применения терпенов для защиты печени от любого токсического воздействия, например, из-за нарушений в питании, химиотерапии, длительного применения лекарственных препаратов, воздействия вирусов», цитирует Лацерус РИА Новости.

По словам эксперта, при своей активности терпены не вызывают негативных побочных эффектов, кроме, возможно, аллергических реакций. Хоть об этих веществах пока известно немного, они обладают мощным потенциалом. Созданные на основе них препараты в будущем могут стать такими же привычными, как, к примеру, витаминные комплексы, отметила Людмила Лацерус.

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