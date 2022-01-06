Плакали даже мужчины: на похоронах убитой девочки в Костроме собралась толпа людей

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист Эксклюзив 1 204

На похоронах убитой девочки в Костроме собралась толпа людей

Фото, видео: www.globallookpress.com /Michal Huniewich Exclusivepix Me; 5-tv.ru

Подозреваемых в зверской расправе над малышкой уже отправили под арест.

Трагическая смерть пятилетней девочки в Костроме потрясла весь город. На ее похоронах собралась толпа людей — никто из них не смог остаться равнодушным к зверскому убийству, по версии следствия, совершенному двумя педофилами.

Произошедшее потрясло местных жителей настолько, что слезы было сдержать невозможно. Как видно на кадрах с траурной церемонии, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, плакали даже мужчины.

Накануне жители города организовали мемориал около здания бывшего кинотеатра «Россия» в микрорайоне Черноречье. К нему принесли сотни цветов и игрушек.

Ранее в Костроме арестовали предполагаемых убийц пятилетней девочки, которыми оказались 44-летний Денис Г. (ранее судимый) и 24-летний Вадим Б. По версии следствия, они похитили ребенка на улице, отвели в арендованную квартиру, где изнасиловали, а потом зарезали. Избавиться от тела они не успели. Задержанные правоохранителями, оба дали признательные показания.

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