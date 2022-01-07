Нерасторопность диспетчера скорой помощи привела к смерти ребенка от инсульта

Халатность диспетчера скорой помощи, по предварительным данным, привела к смерти ребенка от инсульта в городе Братск Иркутской области. В этом уверена мать погибшей восьмиклассницы Светлана Остапишена. Признают ли ее версию справедливой правоохранители, станет известно в ближайшее время — женщина намерена обратиться в Следственный комитет с заявлением.

Как рассказала Остапишена, ее дочке стало плохо, сильно заболела голова. Состояние ухудшалось стремительно, от боли девочка стала терять сознание, она падала и кричала в минуты пробуждения. Пока мать пыталась помочь, ее тетя раз за разом набирала номер скорой помощи. Но на том конце провода не поверили в экстренность ситуации.

«Вызвали скорую. Звонила сестра на «112», звонила на «03», диспетчер: «Сейчас, скоро будет». Прошло 48 минут, когда бригада скорой помощи приехала… Она трубку не брала, потом сказала: «Возможно, она у вас беременная, под наркотиками и все такое…» — поделилась Светлана.

Когда медики наконец прибыли, тут же спросили — почему их не предупредили о тяжелом состоянии пациента? Фельдшер ничего не знал о серьезности приступа. Тогда приехала бы бригада на реанимационной машине, сказали доктора, такая как раз стояла наготове и невостребованная. Диспетчер же отправила к пациенту врачей из другого района.

Девушка из команды медиков записала номер телефона тети девочки и в течение трех дней звонила, выясняла, не стало ли ей лучше. Не стало.

В больницу школьницу доставили в состоянии комы первой степени. Мама, встревоженная равнодушием сотрудника здравоохранения, написала губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, в письме просила о помощи в поиске нейрохирурга — во всем Братске такого врача не оказалось. Кобзев ответил, что доктора ищут. В итоге трепанацию черепа школьнице провели через сутки после госпитализации, хотя нужна она была срочно. Позже в клинике не нашлось и окулиста для диагностики.

«Четвертого января положили (в больницу), 19-го — все. 18-го я была накануне, изменений никаких не было, а в воскресенье позвонили и сказали — все... 19-го умерла, 22-го похоронили», — вспоминала Остапишена.

Пытаясь справиться со своим горем, Светлана не думала о наказании для виновной, по ее мнению, работнице диспетчерской. Той, которую пришлось уговаривать прислать ребенку с инсультом врача. Позже близкие предложили осветить ситуацию и сами разместили информацию в местных СМИ. После новогодних праздников Остапишена намерена обратиться в Следственный комитет с требованием проверить действия диспетчера на халатность.

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