Криминальный авторитет Дикий Арман задержан в Казахстане

В разгар протестов в Казахстане задержали криминального авторитета Армана Джумагельдиева, более известного по прозвищу Дикий Арман. Об этом сообщили в главном штабе страны по борьбе с терроризмом.

Известно, что Джумагельдиев прибыл в Казахстан не так давно. По версии следствия, криминальный авторитет собирался участвовать в протестных акциях. Он даже опубликовал видеообращение в Instagram, посвященное сложной ситуации в государстве. Правда, призывал агрессоров не слушать провокаторов и прекратить чинить беспорядки. Дикий Арман выступал за «мирные митинги».

Криминальный авторитет выражал обеспокоенность происходящими событиями, а также напоминал, что любой мятеж — это большие жертвы. Арман Джумагельдиев считает, что в стране орудует масса мародеров. Он выступал за адекватное противостояние власти.

Важно отметить, что на фоне всех «положительных» призывов Дикий Арман не раз намекал общественности, что при случае может ликвидировать кого угодно. Так, всего несколько дней назад в его аккаунте появилось фото с целым арсеналом оружия — пистолетами, ножами, кинжалом. Снимок был «украшен» флагом Казахстана.

Instagram @arman.zhumageldiev

Деловая газета Взгляд напоминает, что ситуация в Казахстане обострилась 2 января. Толпы вышли на улицы из-за резко взлетевших цен на газ. Вскоре спонтанные митинги превратились в неконтролируемые беспорядки. На этом фоне президент государства Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а сам возглавил Совбез. В отдельных районах Казахстана ввели режим ЧП. Для стабилизации ситуации пришлось прибегнуть к помощи миротворцев, в том числе российских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин обсудил протесты в Казахстане с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.