«Затейник»: Возлюбленный Волочковой с голым торсом исполнил для нее необычный танец

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 053

Новый возлюбленный Волочковой Сергей исполнил для нее необычный танец

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина весело проводит новогодние каникулы на Мальдивах в компании нового любимого Сергея и уже во всю признается ему в любви.

Скандально известной российской балерине Анастасии Волочковой, которая на новогодние каникулы улетела на Мальдивы в компании нового ухажера Сергея, скучать вовсе не приходится. Вместе с банщиком она купается в море голышом, от души веселится и делится солнечными фото и видео со своими подписчиками в Instagram. Так, накануне артистка показала, как проводит время с избранником в номере отеля. Мужчина, оголив торс, исполнил для возлюбленной необычный танец.

«Не уходи из кадра, пожалуйста. Встань еще раз красиво. Ты знаешь, ты у меня такой красивый, у тебя такое красивое тело. Ты меня любишь? А я тебя еще больше», — говорила за кадром Волочкова.

Поклонники, как и звезда, восхитились не только спортивной и подтянутой формой мужчины, но и оригинальным танцем.

«Какой творческий мужчина! Прям затейник!»;

«Настя, по-моему, это первый мужчина, которого вы не скрываете, наслаждайтесь своими чувствами», — отметили фанаты.

Однако не все были так рады за счастье Волочковой. Некоторые так и не поняли, зачем артистка спрашивает про глубокие чувства у мужчины, которого знает совсем недолго.

«Зачем говорить о любви на такой ранней стадии, нужно пройти проверку временем, пусть даже ссорами. Кто и как ведет себя во время конфликта»;

«Мне стыдно как-то за вас. Вроде взрослая женщина, что это за любовь с мало знакомым мужиком», — возмущались фолловеры.

Однако Волочкова не считает нужным кому-то отвечать. Она наслаждается отдыхом в компании нового возлюбленного. А перерастет это в глубокие чувства или нет, покажет лишь время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасию Волочкову заподозрили в регулярном пьянстве.

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